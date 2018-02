Francesco Monte sta tenendo già banco all’Isola dei Famosi, se non altro per il suo flirt sempre più serrato con Paola Di Benedetto. Ma questa storia è stata drasticamente bocciata da Teresanna Pugliese. E pure poco credibile per l’ex tronista di Uomini e Donne. Ospite di Domenica Live, la napoletana ha criticato l’ex fidanzato e Madre Natura. A detta di Teresanna la relazione che sta per nascere non è sincera, ma il frutto di un calcolo, magari fatto per durare di più all’interno del reality show. La Pugliese non vede di buon occhio soprattutto la modella vicentina, dopo che l’ex fidanzato Matteo Gentili ha rivelato che la giovane prima di partire era pronta a sposarlo e ad avere dei figli con lui. “Paola non è per niente presa da Francesco. È molto calcolatrice” ha dichiarato Teresanna a Barbara d’Urso. “Francesco ha cercato con affanno una nuova situazione sentimentale. Ma lui non è il sedotto e abbandonato del caso” ha poi aggiunto la Pugliese. (Continua a leggere dopo la foto)

Quella tra Monte e l’indossatrice lanciata da Ciao Darwin è dunque una storia finta? “Penso sia business. E Francesco è complice” ha sentenziato l’ex fidanzata del bel tarantino. Teresanna non ha inoltre approvato le critiche mosse da Eva Henger a Francesco. In particolare la Pugliese, mamma di bambino ancora piccolo, è rimasta scioccata dal messaggio che è emerso nel corso dell’ultima puntata del’Isola dei Famosi. (Continua a leggere dopo le foto)

“La canna non è la normalità” ha puntualizzato Teresanna. Mentre Teresanna Pugliese ha espresso il suo parere sulla nuova storia di Francesco Monte, Cecilia Rodriguez è rimasta in silenzio. Da mesi la sorella di Belen ha scelto di non parlare più del suo ex: è ormai felice accanto a Ignazio Moser, con il quale è andata a convivere dopo la fine del Grande Fratello Vip.

