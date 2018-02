Tempi difficili all'isola dei Famosi, soprattutto per alcuni naufraghi che non se la stanno vedendo bene. Tra questi c'è anche Eva Henger che ha da poco fatto la sua rivelazione sul presunto utilizzo da parte di Francesco Monte di sostanza stupefacenti. La cosa ha naturalmente alzato un polverone inaudito e le conseguenze sono ancora molte. L'ex naufraga ha da poco fatto rientro in Italia a seguito dell’eliminazione all’Isola dei Famosi. Al momento è in isolamento: non può ancora riabbracciare il marito Massimiliano e i tre figli, né parlare con il suo staff. Una situazione che sta angosciando parecchio l’ex attrice a luci rosse, piuttosto amareggiata dopo le pesanti accuse rivolte all'ex tronista durante l’ultima diretta televisiva condotta da Alessia Marcuzzi. A rivelare lo stato in cui si trova Eva è stato Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo, a Domenica Live. Il giornalista da giorni difende a spada tratta l’ex moglie di Riccardo Schicchi e nel salotto di Barbara d’Urso ha confidato che la Henger sta vivendo un momento non facile. (continua dopo le foto)

“Eva è triste, scossa, piange. Si sente trattata da infame” ha rivelato Signoretti, che si è schierato dalla parte della Henger nella faida con l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Per le prossime 24 ore Eva Henger resterà in isolamento. Uscirà da questo stato solo domani sera, quando rilascerà la sua prima intervista nello studio dell’Isola dei Famosi. Nel frattempo da giorni Mediaset sta vagliando i video della produzione per decidere se squalificare o meno Francesco Monte. Stando agli ultimi gossip, l’ex tronista di Uomini e Donne non avrebbe fumato da solo: con lui ci sarebbero stati anche Nadia Rinaldi e un autore del reality show. Non solo, a quanto pare non sarebbe stato Monte a portare la marijuana in Honduras: il ragazzo l’avrebbe già trovata nel residence dove il gruppo ha alloggiato durante la prima settimana di permanenza.





A seguito di questo caos che sta prendendo pieghe sempre più cupe, il pubblico si è schierato compatto dalla parte di Francesco Monte. In tanti sui social lo difendono e per il giovane aspirante attore continua il periodo positivo inaugurato nella casa del Gf Vip. Parecchi infatti non hanno apprezzato la scelta di Eva Henger di rivelare la verità solo dopo la nomination del leader. Dopo che è scoppiato lo scandalo Mercedesz Henger, la figlia di Eva, ha ricevuto parecchie minacce di morte sui social. Una situazione che sta preoccupando sempre più la ragazza che nelle ultime interviste non ha mancato di attaccare Monte per i suoi modi all’Isola.

