All'Isola dei famosi tira aria di tempesta e il problema non è certo meterologico. Tutti stiamo seguendo 'l'affaire' marijuana che vede coinvolti Eva Henger in qualità di accusatrice e Francesco Monte nei panni dell'accusato. L'ormai ex naufraga ha accusato l'ex di Cecilia Rodriguez di aver fatto uso di sostanze nei giorni immediatamente precedenti all'inizio del reality e la questione appare non solo ancora irrisolta, ma ancora più complicata. Nelle ultime ore sono infatti circolate diverse indiscrezioni sul web su un presunto insabbiamento del caso, compresa l'affermazione del sito Dagospia secondo cui Mediaset avrebbe chiesto alla Henger di non fare più cenno alla vicenda: "Pur senza tornaconto, Mediaset imporrà il silenzio a Eva, che non tornerà sull'argomento "canne sull'Isola"". Addirittura, si è parlato di un presunto compenso dato alla Henger per tacere o cambiare versione. Tutte insinuazioni che, però, sono state prontamente smentite da Massimiliano Caroletti. Il marito della Henger ha pubblicato sulla sua pagina Facebook le scansioni di due lettere firmate dall'ufficio legale che assiste lui e la moglie, in cui si nega l'esistenza di accordi e si invita Mediaset a tutelare la concorrente, a differenza di quanto sarebbe stato fatto finora. (continua dopo la foto)

"Il sig. Caroletti (…) sostiene con forza che la sig.ra Henger non avrà alcuna intenzione di tacere né smentire i fatti emersi durante la puntata del 29 gennaio. (…) Ogni fuorviante notizia artatamente battuta dalle testate online e non solo circa il presunto "silenzio" o la possibile ritrattazione delle dichiarazioni da parte della sig.ra Henger è dal sig. Caroletti ritenuta del tutto priva di fondamento e inverosimile, anche in virtù della trasparenza, onestà e irreprensibilità della sig.ra Henger. Al pari, sono del tutto mendaci i rumors secondo i quali la sig.ra Henger avrebbe accettato o sarebbe pronta ad accettare offerte per mantenere il proprio "silenzio" sulla vicenda. Caroletti si riserva inoltre di agire a livello giudiziario contro chi diffonde tali "rumors".





In un comunicato stampa diffuso dallo studio legale si legge infine come "I legali di fiducia del sig. Caroletti hanno richiesto in più circostanze alla produzione del format – Magnolia Tv Spa – di consentire alla sig.ra Henger di avvalersi di consulenza per la tutela in merito alle vicende occorse, ricevendo sinora un illegittimo diniego sul quale ci si auspica che la produzione possa rivedere la propria posizione con tempestività. (…) Un diritto fondamentale e inviolabile, che non può trovare alcun tipo di limitazione". Intanto Monte potrebbe essere squalificato, ma recenti indiscrezioni di Dagospia sostengono che rischierebbero l'espulsione anche "Nadia Rinaldi e un membro della produzione", sempre per il "droga-gate". Inoltre, sarebbe "in bilico anche una quarta persona con un ruolo pesante nel reality". Conosceremo la verità solo nella puntata di lunedì 5 febbraio.

