Maurizio ed Enrichetta hanno commosso tutti, la loro una storia difficile che ha incontrato il favore del pubblico, grazie anche al lieto fine. Lui era indignato con la famiglia perché si sentiva preso in giro e la madre era disperata perché temeva di non riuscirlo a riabbracciare prima di morire. Così la donna ha deciso di scrivere a C’è Posta per te per recuperare il rapporto con Maurizio. La madre ha spiegato di non comprendere i motivi che hanno spinto il quarantenne ad allontanarsi da lei. "Quando mio marito mi ha abbandonato lui è rimasto sempre al mio fianco e spesso non usciva neanche il sabato sera restarmi vicino". In studio è presente anche l’altro figlio, Francesco, con il quale Maurizio ha litigato pesantemente. "L’ha denunciato perché ha dato le generalità del fratello dopo essere stato multato per guida senza patente". La donna ha cercato invano i rapporti tra i due e la situazione è definitivamente precipitata. "Gli ho chiesto soltanto di togliere la denuncia e forse si è arrabbiato con me perché pensa che io sia dalla parte del fratello". A questo punto è entrato in studio Maurizio accompagnato dalla moglie Eleonora. (continua dopo la foto)

L’uomo ha chiesto a Maria De Filippi cosa fosse stato riferito dai suoi familiari mentre il Francesco l’ha invitato a fare un passo indietro. "Ormai siamo uomini, togli questa busta e vieni abbracciare mamma che ha fatto tanti sacrifici per te noi". Enrichetta ha anche aggiunto che sono due anni che non lo vede e che teme di morire presto. Poi l'appello alla nuora: "So che a te sta a sentire". Ma Maurizio l’ha accusata di non essere stata una buona madre: "Mi sono sentito sfruttato". Davanti alle perplessità di Maurizio la presentatrice ha quasi perso la pazienza. "Sono pronta ad aprire la busta di mia spontanea volontà". Di fronte al pressing della De Filippi il quarantenne ha sorriso ed ha deciso di riabbracciare la madre. Ma dopo la puntata il colpo di scena. (continua dopo le foto)

NEWS da Cosenza: Maurizio e la moglie si sono lasciati, lui sta con un’altra.

Che meraviglia informare il popolo di Twitter. #cepostaperte — Rosa 🌹 (@rosatrausij) 3 febbraio 2018





La storia di Maurizio e Enrichetta si è conclusa positivamente davanti alle telecamere di C’è posta per te. Ma dopo la registrazione la vita dell’uomo è cambiata ancora una volta: Maurizio si sarebbe lasciato con la moglie Eleonora, che aveva portato nel programma di Maria De Filippi. Maurizio sui social network non appare più in compagnia della sua dolce metà bensì accanto ad un’altra donna di nome Rosanna. La segnalazione è arrivata su Twitter dai telespettatori del programma che, dopo ogni storia, corrono sul web alla ricerca di informazioni sui protagonisti. Non sono noti i motivi della separazione ma di sicuro non c’entra Enrichetta: Eleonora, già in puntata, ha chiarito che non ha nulla a che fare con l’astio di Maurizio nei confronti della madre.

