Alessia Marcuzzi è la regina dell'Isola dei Famosi. Da ben 4 anni è al timone di uno dei reality di punta di Canale 5, senza contare che fino al 2015 era di casa anche al Grande Fratello. Ma questi sono i tempi recenti. Non si direbbe, ma sono circa 27 anni che la Marcuzzi passa da uno studio televisivo italiano all'altro, arrivando così, a 45 anni, ad avere una carriera di tutto rispetto, in continua ascesa e fatta di tanti successi. Nata a Roma l'11 novembre del 1972, la conduttrice, che è anche attrice e modella, ha fatto parecchia strada da quando, non ancora ventenne, debuttò su Telemontecarlo nel programma 'Attenti al dettaglio' e poi nel programma sportivo 'Qui si gioca' nel ruolo di valletta. Era giovanissima Alessia ai tempi del suo esordio sul piccolo schermo (correva l'anno 1991), ma si faceva già notare per la spigliatezza, la spontaneità, il sorriso contagioso e, ovviamente, il fascino che ancora oggi la contraddistingue. Adesso è una delle protagoniste assoluto del mondo dello spettacolo, amatissima anche sui social network. Solo su Instagram conta oltre 3 milioni di follower, senza contare il successo del suo blog dove dispensa consigli 'fashion'. (Continua dopo la foto)

Da Festivalbar a Fuego, da Mai dire Gol a Le Iene fino a Zelig e Scherzi a Parte, passando per il cinema (ricordiamo 'Il mio west' di Giovanni Veronesi) e le serie tv (indimenticabile Alessia in 'Tequila e Bonetti' e 'Carabinieri'). A vedere le vecchie foto e confrontandole con le ultime, quelle per esempio dell'Isola 13, qualche differenza però c'è. Certo, gli anni passano per tutti, anche per lei, che ora è una quarantenne e mamma di due figli meravigliosi, Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti, ma Alessia ha ceduto o no al fascino del ritocchino? Di certo c'è solo che si è sottoposta a un intervento di mastoplastica riduttiva: aveva una quinta naturale, come si nota nei vecchi scatti. C'è chi sostiene, poi, che anche il suo naso non sia lo stesso degli esordi. Così come le labbra, che appaiono più piene rispetto a qualche anno fa, anche se in questo caso non siamo in ambito chirurgico ma, eventualmente, in quello di medicina estetica. Un altro punto su cui il web si divide riguarda gli zigomi: c’è chi dice che siano più pronunciati per via di qualche punturina di acido ialuronico (che è sempre un intervento di medicina estetica) e chi sostiene che sia solo un effetto della magrezza o del make up. (Continua dopo le foto)

Anche il suo stile, oggi molto minimal e sempre curatissimo, ha ovviamente subito delle modifiche nel corso degli anni. Ma per la 13esima edizione dell'Isola dei Famosi ha deciso di seguire l'esempio di Kate Middleton e darsi al riciclo. Gli abiti sfoggiati in diretta, infatti, provengono direttamente dal suo armadio. Punta tutto su un look low-cost: "Ho pensato di fare una cosa che fanno un po' tutte le donne quando hanno una una serata: mettere insieme pezzi che abbiamo (low-cost, firmati, oppure vintage o addirittura della nostra mamma o nonna) e rivisitarli un po' - ha fatto sapere la conduttrice su Instagram - Mi sono divertita insieme alla mia amica Claudia Scutti a rimettere insieme capi di grandi stilisti, che per la loro unicità rimangono nel tempo, e cose comprate recentemente a basso budget. Alcune cose le ho già indossate in alcune mie trasmissioni e ho trovato molto bello abbinarle in una versione completamente diversa". Brava (e bella) Alessia Marcuzzi!

