Aida Yespica è tornata. Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, dove la modella venezuelana si è classificata quinta perché ha perso al televoto contro Daniele Bossari, che poi ha vinto il reality, Aida è rientrata a Milano. Finito il GF, infatti, ha trascorso un lungo periodo a Los Angeles ma adesso è di nuovo qui, in Italia. Ed è stata ospite di Silvia Toffanin, nel salotto tv di Verissimo. Nel corso dell'ultima puntata del noto programma del sabato pomeriggio in onda su Canale 5, tra i vari argomenti trattati, la Yespica ha parlato le difficoltà di trascorrere del tempo con suo figlio Aron, che ormai vive stabilmente negli Stati Uniti con suo padre, l'ex calciatore Matteo Ferrari, con cui la Yespica aveva avuto una lunga storia d'amore molti anni fa. Oggi Aron ha 11 anni, va in prima media, ma Aida riesce a vederlo molto poco. Ma non per colpa del padre. Sono i suoi impegni lavorativi che non le permettono di poter passare molto tempo in America, dove il suo cucciolo ormai vive stabilmente da tempo. A Natale l'ha visto per pochissimi giorni e a Verissimo ha spiegato la sua difficile situazione. (Continua dopo la foto)

"Purtroppo adesso io mi sono spostata di nuovo a Milano, ho ripreso lavori qui e voglio ricominciare a lavorare qui perché ho bisogno di una stabilità economica per poter dare a lui la stabilità. Adesso lo rivedrò a fine febbraio", ha detto Aida alla Toffanin. È complicato, dunque, perché la showgirl ha bisogno di lavorare. Ha spiegato che non vuole più dipendere da nessuno e la partecipazione al reality show di Canale 5 le ha insegnato ad essere più indipendente e determinata. "Non voglio togliere a mio figlio la serenità che ha a Miami. Ma io devo lavorare, lì non c’è lavoro per me - ha aggiunto - Dopo il Grande Fratello Vip sono ritornata a Milano e ho ripreso a lavorare”. (Continua dopo le foto)

"Spesso mi chiedono perché non vada lì per stare con lui, ma io non ho lavoro lì, non potrei provvedere a lui", dice ancora per poi precisare che la responsabilità non è di Ferrari: "Il mio ex fa il suo dovere per suo figlio. Il mio progetto è portarlo con me in Italia e tenerlo qui per sempre, è il mio sogno". Ma per ora deve accontentarsi di visite il più frequenti possibile a suo figlio: la prossima è fissata a fine febbraio e lei, è chiaro, non vede l'ora. Anche perché, ha proseguito la Yespica a Verissimo, quando era una bambina è stata abbandonata da sua madre, quindi vive nel terrore di dare a suo figlio la stessa impressione: "All'età di 2 anni mia madre se n'è andata, anche quello è difficile. Il solo pensiero che mio figlio pensi a una cosa del genere mi spezza il cuore".

