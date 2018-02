Doveva rimanere un segreto e invece, alla fine, l'hanno spuntata i naufraghi. Chi ha seguito la seconda puntata in diretta dell'Isola dei Famosi, quella di cui ancora si parla per via dell'accusa choc di Eva Henger a Francesco Monte sul presunto consumo di marijuana in Honduras, ricorderà sicuramente che Alessia Marcuzzi ha presentato un altro vip oltre a Elena Morali, la ex Pupa che ha poi raggiunto gli altri nella Palapa. È sbarcato in Honduras anche Simone Barbato, il celebre mimo del Minimondo di Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis. Naufrago sì, ma più che altro 'concorrente fantasma'. Simone, come spiegato dalla conduttrice in diretta, aveva una missione ben precisa: doveva rimanere nascosto, non farsi scoprire dal gruppo e, soprattutto, doveva rubare ai naufraghi alcuni dei loro oggetti personali. Missione fallita: a pochi giorni dalla diretta del lunedì Simone, che era sull'Isola del Peor, dove questa settimana vivono Cecilia Capriotti, Francesco Monte, Filippo Nardi, Marco Ferri, Paola Di Benedetto, Rosa Perrotta, Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani, è stato scoperto. Aveva appena fatto in tempo a sottrarre al gruppo dei Peor una coperta, i tacchi della Cipriani e una pentola. (Continua dopo la foto)

Dopo aver rubato questi oggetti ai concorrenti, Simone è stato smascherato e il resto del gruppo gli ha chiesto di unirsi a loro. Adesso, dunque, Barbato è ufficialmente in gara con gli altri naufraghi. Sono stati Francesco Monte e Rosa Perrotta, che si erano inoltrati nella giungla alla ricerca di palme per rafforzare la capanna, a scoprire una presenza misteriosa sull'Isola. Hanno notato una specie di accampamento ma sulle prime hanno preferito tacere con gli altri vip. Quando, però, il gruppo del 'peor', Cecilia Capriotti, sono stati chiamati sull'altra isola per assistere alla prova ricompensa di quello del Meor, ovvero Alessia Mancini, Simone ha messo in atto la sua missione segreta. Ha messo a segno il furto ma Monte, al suo ritorno, ha vuotato il sacco con gli altri ed è partito alla ricerca del 'ladro'. (Continua dopo le foto)

È tornato in quello strano accampamento e, dopo aver recuperato gli oggetti spariti dalle capanne, ha 'beccato' Simone Barbato. Il gruppo di naufraghi ha poi deciso di raggiungerlo e di proporgli di unirsi a loro. Quindi adesso anche Barbato, che è stato subito accolto con simpatia, fa parte dei Peor. È bene dunque presentare meglio questo nuovo concorrente dell'Isola. Barbato ha debuttato nel cast di Zelig Off nei panni del mimo. Era il 2009 e l'anno dopo è sbarcato direttamente a Zelig, su Canale 5. Dal 2011 al 2015, come detto, ha partecipato ad Avanti un Altro di Bonolis e poi, sempre nel 2015, lo abbiamo visto anche su Italia's Got Talent ma non come mimo: come tenore.

"Ecco com'è Francesco Monte a letto. E vi dico pure un suo segreto intimo…". Nervi tesi in Honduras per le sorti del naufrago, dopo lo scandalo 'droga all'Isola dei Famosi'. Ma nel frattempo in Italia c'è chi coglie la palla al balzo per rivelare certi dettagli hot