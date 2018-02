Non solo Mediaset, non solo Isola dei Famosi e Grande Fratello. Anche la Rai corre ai ripari e punta forte su Ballando con le stelle. Ma quali saranno i concorrenti? Ecco le prime indiscrezioni. Si fa il nome di Nathalie Guetta, l’attrice nota al pubblico televisivo italiano per il ruolo della perpetua Natalina nella fiction Rai Don Matteo, nonché sorella del dj David Guetta famoso in tutto il mondo. Viene poi confermato il coinvolgimento di Giovanni Ciacci, il costumista di 'Detto fatto'. Ci sarà anche l’attore Massimiliano Morra, presente in alcune fiction di Canale 5 (compresa la seconda stagione di Furore-Il vento della speranza, che sarà trasmessa dopo il Festival di Sanremo). Si parla anche del surfista sardo-hawaiano Francisco Porcella, di Jessica Immobile, moglie del calciatore della Lazio, di Filippa Lagerback, annunciatrice di 'Che tempo che fa' e futura sposa di Daniele Bossari (vincitore del Gf Vip), e del cantante Valerio Scanu (l’anno scorso “voce” dei social). (Continua a leggere dopo la foto)

La prima puntata andrà in onda sabato 3 marzo. Milly Carlucci ha deciso di presentare il cast nelle trasmissioni di Rai1 tra mercoledì 14 febbraio (la Guetta sarà una delle identità a 'I Soliti ignoti') e giovedì 15 (si partirà da 'Uno Mattina', per poi passare a 'Storie italiane', 'La vita in diretta', 'L’eredità' e 'Porta a porta'). Alcuni vip pronti a mettersi in gioco, in coppia con i migliori maestri di ballo, stelle internazionali della danza, una band pronta ad accompagnare ogni performance dal vivo, ospiti celebri, coreografie passionali e sorprendenti, una giuria inflessibile attenta a ogni dettaglio, abiti dal gusto glamour e una scenografia che trasporta nelle magiche atmosfere del ballo di coppia. Questi gli ingredienti di Ballando con le stelle. (Continua a leggere dopo le foto)

[caption id="attachment_255158" align="alignnone" width="800"] Prima Puntata di "Ballando Con Le Stelle"[/caption]

Ognuna delle coppie in gara, al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte a distanza di qualche settimana avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare a studiare con grande impegno e costanza. Molte le sfide che devono affrontare i protagonisti misurandosi ogni sabato sera con diversi stili di danza: balli caraibici, standard e latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi al giudizio della giuria di esperti.

