Colpo di scena a Striscia la Notizia. Michelle Hunziker e Gerry Scotti lasciano la conduzione del programma. Tristi? E sapete chi prenderà il loro posto? Da lunedì 5 febbraio 2018 dietro il bancone di Striscia La Notizia ci saranno Ficarra e Picone che condurranno fino al 9 giugno. Caso strano, ma soprattutto è un caso? Anche stavolta, mentre la conduzione del tg satirico più irriverente della tv è affidata a Ficarra e Picone, si vota. E infatti anche i conduttori hanno notato la stessa cosa: "Ogni volta che tocca a noi condurre 'Striscia' si vota per qualcosa, ci siamo abituati, anzi stavolta il presidente Mattarella, siciliano come noi, ci ha telefonato proprio per chiederci quando subentravamo per fissare la data delle elezioni". Poi Picone ha aggiunto: "Peccato solo che non si candida più Alfano, ci dava tanti spunti". "Per noi la par condicio significa niente tapiri ai politici, niente servizi su di loro", è intervenuto Antonio Ricci "Io poi sono fortunato anche quest'anno sono all'estero e quindi non voterò per l'ennesima volta". Non solo le elezioni del 4 marzo, la conduzione di Ficarra e Picone coincide anche con il festival di Sanremo che si terrà dal 6 al 10 febbraio.

Argomento da sempre ''caldo'' per il tg satirico. "Ma Striscia non se ne occupa più da anni, da quando ha perso qualunque aspetto torbido – ha aggiunto Antonio Ricco - Io non l'ho mai visto e quest'anno ne farò ancora più volentieri a meno, visto che c'è Baglioni, che non ho mai potuto sopportare, da quando ero un ragazzo e ascoltavo Guccini, De Andrè, e lui cantava 'la tua maglietta fina e passerotti'… da andargli a tirare una molotov. Ora è rimasto una melassa piena di botulino". Insomma Ricci non è stato proprio delicato parlando di Baglioni… È evidente che tra i due non corra buon sangue. Ricci, comunque, ha anche colto l'occasione per parlare delle numerose aggressioni subite dai suoi inviate.

Brumotti in particolare. "C'è evidentemente un'atmosfera di grande nervosismo nel Paese. Quando facevamo i servizi sullo spaccio di droga in posti davvero pericolosi non accadeva nulla, ora si mettono le cacche sulle auto parcheggiate al posto degli handicappati e scatta la violenza". E mentre Ficarra e Picone si preparano per la nuova conduzione, ricordiamo un ex conduttore che a gennaio ha salutato il pubblico: "Per me è stato un onore essere stato chiamato da Antonio Ricci e Canale 5 ad aprire a settembre la 30esima edizione di Striscia e aver contribuito a vincere tante serate e a battere ancora record di ascolti. Mai come ora credo che il binomio Striscia-Ezio Greggio sia come il cacio sui maccheroni, come i protoni con neutroni ed elettroni, come Renzi con Berlusconi: indissolubile", ha detto Ezio Greggio ai milioni di telespettatori del Tg satirico al termine della sua ultima puntata della 30esima edizione di Striscia la notizia.

