All'Isola dei Famosi non c'è tregua: dopo la questione "droga all'Isola" che è diventata centrale dopo la puntata di lunedì sera, continuano i problemi. Per carità, questa volta sono minori e sono i classici problemi del gioco. Poca cosa, direte voi, rispetto ai 12 anni di carcere che rischia Francesco Monte per via di quella "canna" fumata quando il gioco doveva ancora iniziare. La questione, sollevata da Eva Henger, ha lasciato di stucco il pubblico in studio, quello a casa, la Marcuzzi e compagnia bella. Poi il Moige si è scagliato contro la trasmissione e ha chiesto che siano presi provvedimenti. Vediamo come andrà a finire. Nel frattempo torniamo a questioni un po' meno spinose ma che comunque fanno male a certi naufraghi. Sembra che i vip abbiano fatto un complotto ai danni di una delle ragazze che non avrebbe fatto breccia nel cuore degli altri. È stato proprio uno dei naufraghi a svelare il complotto ai danni della giovane e procace ragazza che, a quel che sembra, nessuno vuole. Ma dai! Che abbiamo 12 anni? No, no, non dobbiamo commentare. Andiamo avanti e capiamo meglio.

L'esclusa, se così si può dire, dell'Isola dei Famosi 2018 è Francesca Cipriani. E a svelare i retroscena è stato Franco Terlizzi, mentre, in totale tranquillità, chiacchierava con Amaurys Perez: "E la nomination che mi ha fatto Francesca? Siamo in sette che non ti abbiamo chiamata e nomini me? Nessuno di voi la voleva. Sii onesto, è giusto?" ha detto. Perez ha fatto sì con il capo e Terlizzi ha aggiunto: "Mi è stato detto 'Non chiamarla, non chiamare quella'. A me non me ne frega niente, mi ha votato e non è un problema. Era lei a giustificarsi con me, non sono andato io a chiedere 'Scusa, ma perché mi hai votato?'. Non le ho detto niente perché ognuno di noi può fare quello che vuole" ha detto all'altro naufrago.

"Cecilia mi ha nominato e poi si è sentita in colpa – ha aggiunto poi rattristato da quella nomination che non si aspettava - Prima ha detto 'È una persona che mi è stata molto vicino, mi dava il suo cibo', a destra e a sinistra e poi alla fine 'Mi dispiace ma devo nominare te'. Boh, va bene non c'è problema". Gli ultimi giorni sono stati molto duri per Franco che, in un momento di debolezza, si è sciolto in un pianto: "La mia è stata una situazione burrascosa. Mia madre è stata lasciata a 60 anni da mio padre che non le dava niente. Non ho mai avuto un buon rapporto con lui, fin da giovane. Non ci parliamo da 20 anni, lui non è mai stato presente. Un piatto a tavola non ci è mai mancato, ma mancava tutto il resto. Mi mancava l'affetto di un padre, quello che provo io per i miei figli o le carezze che non abbiamo mai avuto".

