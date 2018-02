Addominali di granito, viso d’attore e, dicono, dotato anche di buona cultura. Ladies and Gentlemen ecco a voi Marco Ferri, che di famoso avrà solo il cognome, figlio di Riccardo storico difensore dell’Inter e delle Nazionale (nonché medaglia di bronzo ai mondiali di Italia ’90) ma che, puntata dopo puntata, si sta costruendo uno spazio tutto suo. La sua fisicità non è passata inosservata e su di lui si è espressa anche Lory De Santo che ha conosciuto Marco Ferri dieci anni fa, gli fu presentato da un amico: “Mi colpì molto – racconta al settimanale – All’epoca era ancora meglio di ora”. Lo chiamò per trascorrere un weekend a Cannes in occasione del Festival del cinema, era stata invitata da un amico con la sua fidanzata e non voleva andare sola. Ferri accettò: “Siamo partiti in auto e lui ha guidato per 5 ore. Arrivati in Costa Azzurra, abbiamo scoperto che l’unica camera disponibile era matrimoniale, quindi abbiamo dormito insieme”. Ma la regista di The lady nega che ci sia stato un rapporto sessuale: “Lui era sulle sue, molto freddo, aveva sonno ed era stanco. (Continua dopo la foto)

Comunque l’avevo invitato a livello amichevole. Mi intimò di non fare parola del nostro week-end, perché lui voleva diventare famoso. Gli avevano promesso di mandarlo all’Isola. All’epoca era uno sconosciuto. Quindi gli ho risposto che non avrei saputo a chi dirlo e che in seguito non ci saremmo più rivisti”. Marco Ferri è nato in Italia il 28 aprile 1988. Nel 2008 si fa notare nel piccolo schermo per la sua partecipazione al programma Uomini e Donne dove prende parte come corteggiatore. Modello e social influencer, parla fluentemente tre lingue: italiano, spagnolo, inglese e risiede attualmente tra Milano, Madrid e Santiago del Cile.





Proprio in America latina si unisce al cast di programmi TV come Morandé con Compañia, La Divina Comida, un programma di cucina che vince, e il reality Gran Hermano VIP 5 che lo vede semifinalista. Attualmente presenta in Spagna il programma pomeridiano Ferri a Ibiza e dal 2015 collabora ogni anno con più di 150 aziende e marche tra Cile, Spagna e Italia. Marco ha una grande passione per lo sport: gioca a calcio, pratica arti marziali miste (MMA) e sci; inoltre nel 2011 si laurea si laurea in Scienze della Comunicazione. Ha avuto una lunga e tempestosa relazione con Lisandra Silva, suo grande amore per 5 anni, ma oggi rivela di essere single.

