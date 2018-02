Cambio al timone de La prova del cuoco. Almeno per un giorno a settimana. Sì perché da venerdì 16 Antonella Clerici, storica padrona di casa, traslocherà altrove. A darne l’annuncio è stata lei. La bionda presentatrice infatti è stata chiamata a condurre la prima edizione di Sanremo Youn, il nuovo programma che vedrà come protagonisti i millennials, ossia giovani cantanti che abbiano compiuto 14 anni, e che andrà in onda per cinque venerdì, dal 16 febbraio fino alla finale del 16 marzo, ereditando le scenografie e la scia mediatica del Festival. È previsto a ridosso della kermesse canora per ragioni di continuità e di contenimento costi. Sull’esempio di «Ti lascio una canzone», il programma per bambini condotto dalla Clerici e partito proprio, con le prime due edizioni tra il 2008 e il 2009, dal teatro dell’Ariston e poi trasferito a Napoli. «Sarà un grande evento - afferma la conduttrice in una recente intervista, - Avrà il marchio “Sanremo” e vedrà protagonisti i ragazzi del Duemila. Con Gianmarco Mazzi ci stiamo lavorando da un paio di anni». (Continua dopo la foto)

Il progetto vede quindi il ritorno del manager che ha gestito sei edizioni del Festival, tra il 2005 e il 2012, affiancando due volte Paolo Bonolis, due Gianni Morandi, una volta Giorgio Panariello e la Clerici. Il progetto, targato interamente Rai (non è un format) vede anche la collaborazione del manager Lucio Presta. Quanto alla prova del cuoco, niente da fare per Elisa Isoardi la scelta, in diretta, è caduta su Federico Quaranta. Nel 2015 e 2016 Quaranta presentò tre puntate del programma in sostituzione della Clerici, assente per motivi di salute. Quaranta oltre ad essere un conduttore radiofonico, televisivo è anche un autore di programmi. Dal 2003 conduce con Tinto (Nicola Prudente), Decanter su Radio2.

Dal 2005 realizza con Tinto servizi televisivi in tema enogastronomico per Linea Verde Orizzonti, su Rai 1. Nel 2009 conduce in coppia con Tinto (Nicola Prudente) Magica Italia, Turismo e Turisti, programma in onda su Rai 1 la domenica mattina. Nel 2008, entra nel Guinness World Records grazie ad un eccezionale Flûte da primato: alto 2,05 metri, 8 centimetri di diametro, su un gambo di appena 3 centimetri di diametro, riempito per l'occasione di Asti Spumante DOCG. Dal 2012 è in onda su La7 con un programma enogastronomico, Fuori di gusto (di cui è autore). Ad affiancarlo nella conduzione ci sono Vladimir Luxuria e Tinto Nicola Prudente. Dal 2 giugno 2014presenta, con Eleonora Daniele, la terza edizione di Estate in diretta.

