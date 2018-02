Isola dei Famosi: Francesco Monte ancora nel mirino. Sembra proprio non esserci pace per quello che è stato definito 'il pezzo da novanta' di questa 13esima edizione del reality, già travolto dallo scandalo droga che, dopo la denuncia del Moige all'ambasciata honduregna di Roma, è tutt'altro che affievolito. Ma Eva Henger, che ha accusato l'ex tronista in diretta e poi è stata eliminata dal gioco al televoto, non c'entra stavolta. È Nadia Rinaldi ora a manifestare insofferenza nei confronti dell'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez che adesso è sempre più vicino a un'altra naufraga, Paola Di Benedetto. Nadia, l'abbiamo visto in queste prime settimane, ha già discusso animatamente con Rosa Perrotta, ma stavolta è stato Monte a farle perdere le staffe. Succede tutto sempre nella seconda, chiacchieratissima puntata dell'Isola. L'attrice è rimasta offesa per una frase pronunciata da Monte al momento delle nomination. Francesco ha fatto il suo nome motivando la sua decisione perché la considera inadatta ad affrontare il reality, anche per questioni anagrafiche. Finita la diretta, a mente lucida, Nadia si è sfogata con Amaurys Perez e non ha nascosto tutta la sua delusione nei confronti di Francesco. (Continua dopo la foto)

Quindi, sfogandosi con Amaurys, la Rinaldi è partita all'attacco: “Francesco ah detto che a 50 anni devo stare a casa – attacca Nadia - Io ho lavorato con Alberto Sordi, Nino Manfredi, che purtroppo questi non sanno manco chi sono… Non puoi calpestare il lavoro degli altri. Ma quante donne a 50 anni si riscattano, continuano a lavorare e a darsi da fare con i figli? Cosa devono fare, già appendere le scarpette al chiodo? Io spero che tutti si siano resi conto di questa grave offesa, che abbiano pensato 'Ma guarda, 'sto cretino'. Ha offeso tutte le donne della mia età, che hanno combattuto da sole qualsiasi battaglia”. Ma non è mica finita qui. (Continua dopo le foto)

"Sai perché mi ha chiamata la prima settimana sull'Isola dei Mejor? - ha continuato l'attrice rivolta a Perez - Solo perché avevo un ananas. Dopo che l’abbiamo mangiato è finito tutto. Non gli servivo più. Ha bisogno di crescere, non incontrerà solo persone che lo venerano ma anche chi lo prende a calci in culo. A me è stato insegnato da piccola a rispettare le persone". Dopo lo sfogo, la produzione ha chiamato in confessionale Amaurys per commentare le parole di Nadia e lui le ha dato ragione: "Non condivido le motivazioni di Francesco, poteva essere più carino". Anche Nadia, come Eva, deve aver maldigerito la nomination. Lunedì prossimi rischia l'eliminazione insieme a Francesca Cipriani e Rosa Perrotta. E sempre lunedì, probabilmente, conosceremo il destino di Francesco che, dopo questa, si conferma il naufrago più in vista di questa edizione.

Qui il video dello sfogo di Nadia Rinaldi con Amaurys Perez

