Che il programma non sta andando nel migliore dei modi (per usare un eufemismo) ce ne eravamo accorti tutti, quasi da subito. Ma ora, forse, siamo davvero alla svolta. Le sorelle Parodi e 'Domenica In' stanno vivendo un incubo: quello della loro trasmissione domenicale, che fa ascolti infinitesimali e viene costantemente massacrata da Barbara D'Urso e 'Domenica Live'. In Rai, le voci sull'avvicendamento di Cristina e Benedetta Parodi si rincorrono da tempo. E ora, sarebbe stata anche individuata la sostituta: Antonella Clerici, che secondo quanto scrive 'Il Messaggero' il prossimo anno potrebbe prendersi la domenica pomeriggio sulla rete ammiraglia Rai. La conduttrice, infatti, se ricevesse una simile proposta potrebbe abbandonare la sua amatissima 'La prova del cuoco'. E l'idea, ai piani alti di Viale Mazzini, pare essere più che concreta. (Continua a leggere dopo la foto)

Neanche la fase di preparazione all'imminente Festival di Sanremo con la presenza degli artisti legati alla kermesse canora, è riuscita a salvare dal precipizio la 'Domenica In' delle sorelle Parodi. Impietosi, ma eloquenti, gli indici di ascolto dell'ultima puntata andata in onda domenica 28 gennaio. La prima parte del contenitore festivo di Rai 1 ha registrato 1.848.000 telespettatori e l’11%. Il disastro arriva nella seconda parte quando la platea crolla a 1.340.000 coraggiosi utenti e la share precipita all’8.5%. Un destino già scritto fin dalla prima puntata, un programma che, settimana dopo settimana, subisce variazioni, aggiustamenti, tagli, inserimenti di altri schemi, senza alcun miglioramento. (Continua a leggere dopo le foto)

A demerito di Cristina Parodi la vera padrona di casa dopo il ridimensionamento della sorella Benedetta, è l'aver perso in maniera eclatante contro una discutibile e, purtroppo, vergognosa 'Domenica Live'. I numeri innanzitutto: nei vari segmenti in cui il contenitore di Barbara D'Urso è suddiviso, la share è sempre stato molto alta, dal 15,5 nel segmento Elezioni politiche, fino al 23.8 con l'ospitata di Loredana Lecciso. Invece Cristina Parodi, come nelle scorse settimane, è passata da un'intervista all'altra con superficialità quasi frettolosa, realizzando la prima parte che non ha avuto nulla di spettacolare.

