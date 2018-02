"Non voglio rivolgerti la parola e adesso inizio a parlare. Di te ha detto che sei bellissima, ma non sai di un ca... (dice rivolgendosi a Paola Di Benedetto, ndr). Voglio andarmene a casa, mi sono rotta le palle. Non l'hai detto? Lo giuro su mia mamma che ha avuto un infarto. Non ne posso più, mi avete rotto. Di fronte alla telecamera vi mostrate in un modo e appena le telecamere non ci sono, parlate alle spalle degli altri". Comincia così l'ennesima lite sulle spiagge dell'Honduras. Ennesima, sì, ma anche ferocissima. Perché questo è solo il preludio. A parlare è Francesca Cipriani che, dopo una settimana pesante tra l'attacco di panico in elicottero e il malore accusato pochi giorni dopo, si è vista esclusa da tutti i suoi compagni di avventura. In diretta per giunta. Nel momento in cui il mejor e il peor della prova ha dovuto scegliere i naufraghi da portare nelle rispettive isole la ex Pupa è rimasta per ultima. Nessuno l'ha scelta e per questo motivo, delusa e arrabbiata, la Cipriani ha detto ad Alessia Marcuzzi che “durante la settimana si sono parlati dietro e ora tutti amici, vedo molta falsità". (Continua dopo la foto)

Torniamo al litigio furibondo, che è una conseguenza dell'arrabbiatura della Cipriani in diretta. Quindi, reduce da giorni duri, la bionda maggiorata dell'Isola si è infuriata con Cecilia Capriotti perché nel bel mezzo di una conversazione l'ha piantata in asso: non voleva essere ripresa, questa la motivazione. Dunque Francesca, che evidentemente non ha digerito questo atteggiamento della collega, ha approfittato dell'arrivo delle telecamere per raccontare a Rosa e a Paola alcuni pettegolezzi su di loro, quelli che abbiamo riportato in apertura. Ma è stato a quel punto che la Capriotti ha perso le staffe e iniziato a rivolgersi alla Cipriani con termini pesanti. Insulti, tipo "fenomeno da baraccone" e "mi vergogno a stare in giro con te". (Continua dopo le foto)

"Non l'ho mai detto e tu, Francesca, semini solo zizzania. Fai finta di sentirti male così avrai lo zucchero e la pasticca come tutti i giorni. L'attrice mancata! Di Paola ho detto che ha un volto bellissimo e tu stai raccontando il contrario. Non possiamo frequentarci Francesca, né essere amiche. Mi vergogno! A stare con te in giro mi vergogno. Sei un fenomeno da baraccone!", ha sbottato Cecilia. Paola, però, dopo essere stata tirata in ballo, si è schierata dalla parte di Francesca. Ad avviso della 'compagna' di Francesco Monte, la Cipriani è una ragazza vera. Non come la Capriotti, che si è persino detta convinta del fatto che i malori fossero inventati. "Francesca l'ho conosciuta e non è una che mette zizzania. Cecilia, per quanto possa essere simpatica, spesso fa buon viso a cattivo gioco. Sono dell'idea che se Francesca ha detto queste cattiverie è perché le ha sentite".

"Mi viene da piangere, basta". Jonathan crolla all'Isola dei Famosi. Si confida con l'amica Alessia ma non riesce a trattenere le lacrime quando comincia a parlare di quell'argomento privatissimo