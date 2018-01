Il commissario Montalbano è una delle fiction più amate e seguite. Non a caso le vicende del personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti continuano a tenere col fiato sospeso il pubblico da anni. Dal 1999 per la precisione. E non è un caso che studiando la classifica delle fiction (negli anni Novanta si chiamavano 'sceneggiati') più seguite dai telespettatori nel 2017 in testa ci sia proprio Il Commissario Montalbano. Del resto, ricorda fino al 1998 dominava, sempre su Raiuno, Il Maresciallo Rocca, la versione romanesca (e ambientata a Viterbo) ma sempre dello stesso genere di Montalbano. La notizia, una vera bomba per i fan più accaniti, è che il Commissario amatissimo sta per tornare in tv con due episodi. Diretti di Alberto Sironi, andranno in onda i prossimi 12 e 19 febbraio 2018, sempre su Raiuno. Le nuove puntate potranno contare tra i membri del cast l’immancabile Luca Zingaretti, Peppino Mazzotta (l'ispettore Fazio), Angelo Russo (Cantarella), Sonia Bergamasco (Livia) e anche delle new entry. Ovvero Fabrizio Bentivoglio, Serena Iansiti, Stella Egitto e Sebastiano Lo Monaco. (Continua dopo la foto)

Le anticipazioni non sono succose, di più. Come riporta il sito Lanostratv.it, nel primo episodio, che si intitola 'La giostra degli scambi', persone e cose vengono scambiate durante aggressioni e rapimenti. Tre donne di 30 anni che lavorano in banca vengono aggredite, narcotizzate e poi rilasciate. Nel frattempo il proprietario di un negozio di elettrodomestici scompare nel nulla. La domanda è: c’è un nesso tra queste due vicende? Non vorrete mica sapere tutta la trama! Basterà dire che Montalbano riuscirà ad arrivare alla verità. La seconda puntata, invece, che andrà in onda la settimana successiva, il 19 febbraio, è tratta da due novelle scritte sempre da Camilleri, 'Amore' e 'La prova generale'. Qui Montalbano indaga sulla sparizione di Michela, una 30enne cacciata di casa dai genitori anni prima perché si era rifiutata di sposare l'uomo che l'aveva violentata. Montalbano, ancora una volta, riuscirà ad arrivare alla verità. (Continua dopo le foto)

Ma per la gioia di chi segue da sempre questa fiction, di amore si parlerà anche in senso più ampio, coinvolgendo i due protagonisti, ovvero Salvo e Livia. Che, sembra, convoleranno finalmente a nozze. A lanciare l'indiscrezione il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che pubblica in esclusiva le foto della scena del matrimonio, girata la scorsa estate. Scena a dir poco suggestiva: Salvo si dirige verso l’altare allestito di fronte casa, in riva al mare. C'è tutta la sua squadra in alta uniforme ad attenderlo e poi arriva lei, Livia, l'unica donna che è riuscita far capitolare il Commissario più famoso d'Italia. Ma aspettate a esultare: c'è chi crede che sia tutto un sogno. Che le nozze, insomma, non siano reali. Per saperne di più non ci resta che aspettare i nuovi, attesissimi episodi.

