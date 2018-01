Che molti protagonisti di Uomini e Donne siano volti semi noti non è una novità. Spesso sono vecchie conoscenze dei programmi di Maria De Filippi, come Francesca Nicolì, giusto per non andare troppo indietro nel tempo. L'abbiamo vista scendere le scale qualche giorno fa per corteggiare il nuovo tronista, Mariano Catanzaro, ma molti telespettatori l'avranno riconosciuta a colpo d'occhio, alla prima inquadratura. È proprio Kekka, la cantante della decima edizione del 2011. La 25enne ha fatto il suo debutto a Uomini e Donne nella puntata del trono classico di questa settimana e Mariano l'ha notata subito tra le tante pretendenti presenti in studio e arrivate per conoscerlo. Altre volte, invece, e questo è il nostro caso, tronisti e corteggiatori provengono da altri programmi tv. Come il neo corteggiatore di Nilufar Addati, la bella napoletana di origine iraniana che qualche mese fa sedeva su quelle sedie convinta di poter conquistare Mattia Marciano. Alzi la mano chi, a sentire solo il nome, si ricorda di questo ragazzo, che per la cronaca è anche notevole: Nicolò Federico Ferrari. Spremete le meningi, soprattutto i lettori più giovani. Possibile che questo nome non vi dica niente? (Continua dopo la foto)

L'avete capito: Nicolò non è volto sconosciuto al mondo del piccolo schermo. È stato protagonista con, tra gli altri, Elettra Lamborghini, della prima edizione di Riccanza, il programma in onda su Mtv. Già in quell'occasione Nicolò spiegò di essere iscritto alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano. Figlio di un ricco imprenditore impegnato nel settore dei servizi, l'attuale corteggiatore di Nilufar rivelò che le sue passioni erano gli abiti firmati, le vacanze, il benessere e la meticolosa cura del suo corpo. Ma non aveva nascosto la sua passione per le donne autodefinendosi, senza troppi giri di parole, un playboy. "Anche quello è uno sport", diceva.Nel corso delle riprese di Riccanza, il 23enne aveva conosciuto un'altra protagonista dello show, Anna Fongaro, con cui aveva iniziato una breve relazione. "Mi ha letteralmente stregato", raccontava lui, ma poi la storia con Anna, che poi ha preso parte anche alla seconda edizione di Riccanza, si è conclusa poco dopo. (Continua dopo le foto)

Nicolò, invece, ha deciso di cercare l'amore a Uomini e Donne e, come detto, si è presentato in studio, da Maria De Filippi, per conoscere meglio Nilufar, con cui ha già fatto una prima esterna perché la tronista è rimasta subito colpita da lui. Che per lei ha organizzato una prima uscita a sfondo culturale, dandole appuntamento a una mostra di Monet, che è un artista amato da entrambi. Tra una chiacchiera e l'altra, Nicolò ha ammesso di poter condurre una vita agiata grazie ai suoi genitori, ma non ha mancato di farle notare che, a suo avviso, guardando i ragazzi nel suo parterre, lei merita qualcosa di più. Nilufar, dal canto suo, ha apprezzato i complimenti del suo nuovo corteggiatore che, parole sue, è un ragazzo non può passare inosservato. Peccato che gli altri suoi corteggiatori, come Lorenzo, Francesco ma anche lo stesso Gianni Sperti, abbiano mal digerito quell'ostentazione di ricchezza di Nicolò. Nilufar e Tina Cipollari, invece, non hanno trovato strane quelle sue dichiarazioni. Nicolò riuscirà a entrare nel cuore di Nilufar? Anche se siamo all'inizio della conoscenza, sembra già a buon punto l'ex protagonista di Riccanza.

