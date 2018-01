All’Isola dei Famosi è scoppiato il caos. Le rivelazioni di Eva Henger su Francesco Monte che secondo l’ex pornostar avrebbe consumato della marjiuana nella casa, hanno lasciato il segno. In queste ore sull’argomento è intervenuta anche la figlia della naufraga che a Pomeriggio 5 ha ammesso di aver ricevuto delle minacce di morte. In tutto ciò ancora non si è capito che cosa ne sarà dell’ex tronista che si è difeso e ha anche intimato alla collega di reality di fare attenzione alle affermazioni che fa. Insomma una bella tegola. Nella puntata del 30 gennaio, Barbara D’Urso ha letto il comunicato Mediaset in merito "all'affaire droga". La produzione dell'Isola smentirebbe il fatto di aver sviato, durante la diretta, l'attenzione dall'accaduto. Alessia Marcuzzi, infatti, avrebbe chiesto (compatibilmente con la fascia protetta) spiegazioni a Eva, nonostante l'argomento non fosse pertinente con le nomination. Inoltre, Mediaset ribadisce che sia la conduttrice che la produzione sono assolutamente contrari all'uso di droghe e che la redazione sta vagliando tutti i filmati a disposizione. (continua dopo la foto)

Nel caso dovessero emergere immagini lesive della sensibilità altrui, gli autori prenderanno dei provvedimenti. "La concorrente - precisa Canale 5 nella nota - ha iniziato ad accusare un collega chiedendone la squalifica solo nel corso delle nomination. La conduttrice ha immediatamente chiesto alla concorrente di chiarire bene ciò che stava dicendo, pur se il tema non aveva niente a che fare con la fase di gioco in atto. Nessuna volontà quindi da parte del programma di distogliere l'attenzione dall'accaduto ma esattamente il contrario, compatibilmente con la tutela del pubblico televisivo in una fascia oraria (le 21.55 circa) caratterizzata dalla presenza di famiglie davanti al teleschermo”.





“Fino a questo momento - si legge ancora - le accuse sono semplicemente frutto del punto di vista di una persona non suffragato da alcuna concretezza. La produzione dell'Isola sta esaminando il materiale video disponibile per verificare i fatti. Tenendo ben presente che Canale 5 e la conduttrice Alessia Marcuzzi sono assolutamente contrari all'uso di qualsiasi sostanza illecita, vale il principio secondo cui tutti i concorrenti del programma hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di ogni altro individuo”. “Qualora emergessero comportamenti contrari alla sensibilità del pubblico, Canale 5, come ha sempre fatto - conclude la nota - prenderà gli opportuni provvedimenti". Del ‘caso Monte’ se ne è parlato anche stamane nel corso di Mattino 5 e Federica Panicucci avrebbe rivelato che gli autori si sarebbero già mossi per prendere le dovute precauzioni.

Ti potrebbe interessare anche: “Proprio lei…’’. Droga all’Isola dei Famosi, non è ancora finita. La Henger ha accusato Monte e lui, spiazzato, l’ha presa malissimo. Ma, dopo lo choc e le giustificazioni del caso, è la bella vip italiana a sganciare una bomba sulla ex pornostar. ‘’Cosa so di lei’’. E tira fuori dal cilindro una storia “stupefacente”. Sbugiardata davanti a tutta Italia. Silenzio assoluto