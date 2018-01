La seconda puntata dell’Isola dei famosi 2018, si è aperta in modo clamoroso. Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver introdotto marijuana nel programma. Questa cosa ha ovviamente scatenato un putiferio di dimensioni bibliche e da quel momento non si fa che parlare di questo. In tutto ciò, l’ex tronista di Uomini e Donne non se ne è stato con le mani in mano e si è letteralmente imbufalito al punto di minacciare di ricorrere a vie legali: “Pesa bene le parole perché poi ce la vediamo in tribunale, pesa le parole”, ha detto con stizza. Invitata da Alessia Marcuzzi a spiegarsi meglio, la showgirl ha aggiunto: “Quando eravamo in quella casa ci hanno detto che le regole del contratto dovevano essere rispettate sia in casa che sull’isola. Nel contratto firmato c’era scritto che chi introduce droga nel programma deve essere squalificato”. Dopo questo enorme caos le cose non si sono affatto placate e anzi, se possibile sono peggiorate. Infatti, al di qua dell’oceano, Mercedesz Henger ha affermato di aver subito minacce di morte per via dei dissapori tra sua madre e Monte. (continua dopo le foto)

Nel salotto di "Pomeriggio 5" la figlia di Eva e Riccardo Schicchi non solo ha difeso la madre, come era naturale immaginare, ma ah spiegato di subire perennemente minacce di morte sui social. "Hanno squalificato per delle mezze bestemmie, e non fanno niente per Francesco Monte", si chiede la giovane, mentre gli altri ospiti, come il direttore di Nuovo Signoretti, si scagliano contro l'ex tronista accusandolo di essere stato diseducativo. "Non esistono droghe leggere o pesanti, la marijuana è una droga che altera la percezione della realtà e non può passare questo messaggio in prima serata", dichiara Signoretti. Mercedesz, infine, ha preso la parola per difendere la madre: “Mi sono arrivate minacce di morte per questa cosa. C’è astio nei confronti di mia madre. Francesco dice di non conoscerla, ma si conoscono da quattro anni. Si è confidato con lei e poi ha detto che non hanno legato. C’è un regolamento”. (continua dopo le foto)

Ma nonostante le lamentele, la posizione della produzione dell’Isola sembra abbastanza chiara ed è arrivata attraverso le parole di Alessia Marcuzzi. “Perché non l’hai detto prima? – ha detto alla Henger -. Noi non ne sapevamo nulla, voi eravate in una casa, chi ha fumato e chi non ha fumato. Per me l’isola è iniziata lunedì scorso. Perché non l’hai detto in diretta prima che Francesco ti nominasse. Anche se me lo avessi detto non avrei potuto fare nulla, il gioco parte da quando siete approdati sull’isola. Per quanto a me non piaccia che si faccia uso di droghe, mi sembra ingiusto dire ciò che è accaduto lì”. Inoltre Mediaset ha diramato un comunicato in cui spiega che le affermazioni di Eva Henger per il momento sono solo supposizioni, e che stanno cercando di accertare i fatti, chiariti i quali saranno presi eventuali provvedimenti.

Ti potrebbe interessare anche: “Ma Alessia…”. Alla diretta dell’Isola dei Famosi era proprio così. La Marcuzzi anche quest’anno ha deciso di stupire e in studio (e a casa) tutti hanno notato quel particolare. E vai con i commenti (e che commenti)