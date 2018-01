Per il pubblico sarà stato un 'puntatone' il secondo dell'Isola dei Famosi, per Francesca Cipriani, invece, è stato 'un pianto'. Dall'inizio alla fine. La settimana scorsa non è stata bene. Dopo l'attacco di panico in elicottero della prima diretta di questa edizione – attacco su cui molti vip hanno avuto da ridire – in settimana la ex Pupa ha accusato un malore che ha costretto la produzione a richiedere l'intervento immediato del medico. La maggiorata ha dovuto anche lasciare temporaneamente l’Isola per sottoporsi agli opportuni controlli, poi è tornata in spiaggia dagli altri. Nella seconda puntata è andata meglio, nel senso che la Cipriani non si è sentita male, almeno fisicamente. La prima batosta arriva dopo la prova del mejor. Ecco in cosa consisteva: ogni naufrago doveva raccogliere il maggior numero di cocchi possibili utilizzando solo il cestino e non le mani. Ogni frutto aveva un punteggio indicato sopra e chi totalizzava più punti vinceva la sfida. Alla fine, tra tutti è risultata Alessia Mancini la migliore del gruppo, che ha portato a casa ben 44 punti battendo anche gli uomini. Cecilia Capriotti, invece, è stata la peggiore, solo 4 punti per lei. (Continua dopo la foto)

Quindi, secondo le regole del gioco, la peggiore rimarrà con i compagni scelti sull’isola meno ospitale e non potrà prendere parte alla prova per vincere il fuoco. Meccanismo a catena: si parte dalla Mancini e dalla Capriotti, poi ogni naufrago 'nominato' farà il nome del compagno successivo. Con Alessia si ritrovano Bianca, Nadia, Amaurys, Giucas, Gaspare, Franco e Craig. Con Cecilia, invece, Francesco, Filippo, Marco, Paola, Rosa, Jonathan e Francesca. Proprio Francesca è rimasta per ultima. Nessuno l'ha scelta, quindi, con la testa bassa e il risentimento sulla punta della lingua ha raggiunto il resto del suo gruppo. Ma non ce l'ha fatta a stare zitta. Ha dovuto esternare tutta la sua delusione ad Alessia Marcuzzi, quindi al pubblico di Canale 5. (Continua dopo le foto)

"Sono delusa - dice ad Alessia - durante la settimana si sono parlati dietro e ora tutti amici, vedo molta falsità". E poi la rabbia perché costretta a trascorrere altri 7 giorni nell'isola con meno comfort, quella del Peor, C'è rimasta male perché, dice sempre in collegamento con lo studio, la settimana scorsa ha avuto problemi di salute, quindi sperava che i compagni la graziassero mandandola nell'altra spiaggia. Niente. A quanto pare non è stata proprio presa in considerazione dal resto del gruppo che, come detto, l'ha lasciata per ultima. Non solo. Seconda brutta notizia della serata: la ex Pupa è stata anche nominata. La sfida, tutta rosa, al televoto è già aperta: chi uscirà lunedì prossimo tra la Cipriani, Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta?

"Sto male, aiuto!". Isola, il malore di Francesca Cipriani. "Non ce la faccio, non ce la faccio" ed è Alessia Marcuzzi a risolvere la situazione: "Riportatela a casa". E quello che succede dopo è pura magia televisiva. Il video