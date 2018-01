Era prevedibile: la 'rivelazione' di Eva Henger in diretta, all'Isola dei Famosi, ha sollevato un polverone. Un'accusa gravissima quella mossa dalla naufraga poi eliminata a Francesco Monte, forse il vip più in vista di questa 13esima edizione. A detta della Henger l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe fumato marijuana in villa, nei giorni precedenti al via ufficiale del reality, quando tutto il gruppo di naufraghi era già in Honduras. Al di là delle polemiche e dei punti di vista, a mente fredda la domanda è: davvero Francesco ha fatto uso di droga all'Isola, come sostiene Eva? E se la ex pornostar dicesse la verità, ci saranno oppure no conseguenze per quello che è stato subito definito "il pezzo da novanta" di questa edizione? Se ne parlerà per giorni, è sicuro, ma intanto l'argomento è stato affrontato a Mattino 5, il salotto tv di Federica Panicucci. Dopo aver ripercorso i momenti salienti della seconda puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi, la Panicucci ha aperto il dibattito. Su un punto i suoi ospiti sono stati d'accordo: quello di Eva è stato un vero colpo basso per Francesco (che per la cronaca ha usato questa stessa espressione per difendersi dall'accusa della compagna di gioco). (Continua dopo le foto)

Una mossa scorretta, uno sgambetto insomma, che potrebbe avere risvolti pesanti. Come molti degli ospiti di Mattino 5 hanno fatto notare, infatti, l'aver fumato marijuana in villa poco prima dello sbarco dei vip all'Isola potrebbe essere motivo di squalifica dal reality. Che era poi quello che voleva Eva, in fondo. Ricordiamo le parole esatte pronunciate in diretta dalla Henger: "Ha portato droga in trasmissione. Nel contratto c'era una clausola: chi introduce droga in trasmissione andava squalificato. Francesco Monte l'ha fatto". Presa in contropiede, Alessia Marcuzzi ha poi tagliato corto dicendo che un'accusa di questo tipo, a suo avviso, andava manifestata a tempo debito: "Per me vale tutto ciò che è successo da quando siete sull'Isola". E ancora: "Per me questa cosa non ha senso". (Continua dopo le foto)

Ma a qualche ora dal fattaccio, pare che non sia proprio così. E infatti, come sottolineato dalla stessa Panicucci, gli autori del reality si starebbero già muovendo per affrontare la questione con le dovute precauzioni. È una faccenda delicata questa sollevata da Eva. Una faccenda che, come spiegato dalla padrona di casa di Mattino 5, se fosse poi confermata dai filmati della produzione, potrebbe di fatto comportare l'eliminazione di Francesco Monte dal gioco. Chi vivrà, vedrà. Nell'attesa di sapere di più sul futuro dell'ex tronista di Uomini e Donne in Honduras, rischiano sul serio di essere eliminate le tre nominate della settimana. Ovvero Francesca Cipriani, Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta.

