Uomini e Donne è un vero crogiolo d’amore. In tanti pensano che la trasmissione di Maria De Filippi sia ‘combinata’ e che le coppie che si formano siano solo una montatura a favore dell’audience. Ma tutti i maligni che pensano cose del genere, molte volte sono costretti a ricredersi, perché i protagonisti del programma vivono amori molto intensi. Certo, delle volte sono fuochi di paglia, ma il più delle volte sono relazioni stabili. Ad esempio Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, Cristian Gallella e Tara Gabriletto, Elga Enardu e Diego Daddi, per citare qualche coppia. Poi ci sono casi meno fortunati in cui o la coppia scoppia, oppure non si è mai formata. Ma questo non vuol dire che l’amore non possa bussare alla porta del cuore. Questo è proprio il caso di Sharon Bergonzi. L'ex corteggiatrice ha partecipato al trono classico tre anni fa. Voleva conquistare il cuore Andrea Cerioli. La sua non è stata una partecipazione fortunata ma è comunque riuscita ad attirare l'attenzione del pubblico. In molti ancora la seguono tanto che su Instagram ha 200 mila follower. (continua dopo la foto)

Durante il programma Andrea Cerioli ha preferito Valentina Rapisarda. La carriera da corteggiatrice di Sharon Bergonzi insomma non è andata benissimo, sentimentalmente parlando. Ma poi la sua vita ha preso una piega diversa: il 28 dicembre del 2016 ha sposato Valerio Tenneriello e ha deciso di festeggiare con i fan il primo anniversario di nozze dando il lieto annuncio. Sharon è incinta e nel 2018 diventerà mamma per la prima volta. Esatto per la coppia è in arrivo la cicogna. La 25enne casertana che corteggiò Cerioli è infatti al quarto mese, come spiega felicissima su Instagram. “Un anno di noi (aspettando il regalo più bello che il Signore ci manderà)”, ha scritto in calce a una bellissima foto.





La Bergonzi e Valerio Tenneriello si sono legati poco dopo la fine dell'esperienza di lei a Uomini e donne. Il 28 dicembre 2016 si sono sposati nella cittadina di lei, Formicola, in una romantica cerimonia cui partecipò, tra gli invitati, anche Rama Lila Giustini (anche lei oggi in dolce attesa), altra ex corteggiatrice di UeD. Al quarto mese di gravidanza, l’amatissima ex protagonista del Trono Classico ha voluto sottolineare quanto lei e Valerio non potessero desiderare un regalo più bello. Sharon Bergonzi è una donna felicee l’annuncio di essere incinta del suo primo figlio ne è la conferma. Il bambino dovrebbe nascere a fine primavera permettendo alla corteggiatrice di avere la famiglia che ha sempre sognato sin dai tempi in cui, da timida corteggiatrice, ha cercato di conquistare il cuore di un complicato e sofferente tronista.

