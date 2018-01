Massimo Giletti ha fatto preoccupare i tanti fan che lo seguono. Domenica sera il conduttore nel bel mezzo del programma ha avuto un malore che lo ha costretto ad abbandonare la trasmissione, un fatto che ha colpito molto anche dopo quello che è accaduto a Fabrizio Frizzi e Nadia Toffa. Come ricorderete per loro è stato d’obbligo un ricovero prolungato. In tanti si sono chiesti cosa abbia avuto il presentatore, si è parlato di febbre, un male di stagione, ma adesso a rivelare le problematiche di salute di Giletti ci ha pensato il fratelli Emanuele come riportato dal quotidiano La Stampa. Il fratello del conduttore è entrato nei dettagli per quanto riguarda il malore avvertito Massimo Giletti che si è ritrovato costretto ad interrompere la diretta della puntata del suo programma Non è l’Arena: "Massimo, come molti di noi soffre di coliche renali e questa volta l’hanno colpito in trasmissione. Era già mezzo influenzato, prima di andare in onda ha incominciato ad avere male e mi ha telefonato in modo da non far preoccupare la mamma nel caso avesse dovuto abbandonare la diretta". (continua dopo la foto)

Parlando della situazione attuale, Emanuele Giletti ha dichiarato che il fratello non è al meglio delle forze, aggiungendo che le coliche renali sono un problema di salute praticamente cronico. Dopo il malore che l’ha colpito Giletti è tornato a casa e i suoi familiari hanno voluto tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute. In questo momento Massimo Giletti ha bisogno di riposo: le indicazioni dei medici sarebbero chiare, stando alle ultime indiscrezioni sulle condizioni di salute del conduttore. Ma per fortuna non si è trattato di nulla di grave. La diretta era cominciata con il giornalista già febbricitante, dopo l'intervista al ministro Marianna Madia non è riuscito a proseguire il programma. (continua dopo le foto)





Quindi rivolgendosi al direttore del programma e alla regia ha chiesto di mandare in onda un servizio precedentemente registrato. “Non ce la faccio a continuare”.La puntata è stata annullata, quindi è stato dato appuntamento alla prossima settimana ai telespettatori, mentre Giletti veniva condotto all'ospedale Umberto I di Roma. Dimesso in mattinata, è tornato a casa, dove gli è stato consigliato di restare per riprendersi al meglio. In ospedale è stato sottoposto alle terapie del caso ed è stato tenuto per precauzione sotto osservazione, ma a casa dovrà osservare un periodo di riposo. Resta da capire se riuscirà a riprendersi in tempo per condurre la prossima puntata del programma.

Ti potrebbe interessare anche: “Non mi sento bene…”. Malore in diretta per Massimo Giletti: è in ospedale. Soccorso immediatamente, la puntata è stata sospesa. Le sue condizioni