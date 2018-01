Isola dei Famosi, seconda puntata. E che puntata, già a giudicare dall'inizio! Ma si comincia con una certezza: il reality di Alessia Marcuzzi non decolla prima delle 21,40. E il popolo dei social, come la scorsa settimana e come accadeva quando andavano in onda le dirette del Grande Fratello Vip, freme. E si arrabbia perché è troppo tardi. Inevitabilmente la puntata andrà a finire dopo mezzanotte, si lamentano gli utenti di Twitter. Qualcuno, addirittura, lancia un sondaggio per far terminare prima Striscia la Notizia. Altri ci scherzano su e scrivono che le nomination le farà direttamente Federica Panicucci domattina, a Mattino 5. Una battuta ripresa dalla stessa Marcuzzi, tutta di bianco vestita per il secondo appuntamento della 13esima edizione dell'Isola dei Famosi. Seppur in ritardo sulla tabella di marcia, però, alle 21, 43 il programma finalmente inizia. Le sorprese, annuncia la conduttrice subito dopo la sigla, prima ancora di introdurre gli opinionisti in studio – ovvero Daniele Bossari e Mara Venier – e salutare l'inviato dall'Honduras Stefano De Martino. Sappiamo già dalle anticipazioni che una naufraga ha abbandonato il reality dopo soltanto una settimana. È l'influencer Chiara Nasti che già nei giorni scorsi lamentava insofferenza e malessere. (Continua dopo la foto)

"Forse è giovane, ma è vero che le condizioni di vita sono state durissime questa settimana sull'Isola del Peor", dice Alessia. Poi, pochi minuti dopo il via, poco dopo il filmato riassuntivo della prima settimana in Honduras – quindi il malore di Francesca Cipriani, il bacio di Paola Di Benedetto e Francesco Monte e, appunto, il ritiro della Nasti - la Marcuzzi mostra ai naufraghi il video che ha seguito la nomination di Eva Henger da parte di Francesco. Video in cui la Henger sostiene che Monte avesse messo i naufraghi contro Marco Ferri. Ma riaperto il collegamento studio – Palapa, Eva fa un'accusa pesantissima a Francesco: "Hai portato droga in trasmissione. Nel contratto c'era una clausola: chi introduce droga in trasmissione andava squalificato. Lui l'ha fatto". E mentre Francesco minaccia querele, Nino, incalzato da Eva, prende la parola: "Non ci aspettavamo di essere blindati in casa. Tutti abbiamo fumato, che sia una sigaretta normale o una canna che cambia?". (Continua dopo la foto)

Che pessima figura ci sta feceno Eva #isola pic.twitter.com/jzRKhlEyZI — Federico Bonazzi (@BonazziFederico) 29 gennaio 2018

Eva Henger che da 15' dà lezioni di etica e comportamento. La battuta manco la faccio.#isola — Massimo Falcioni (@falcions85) 29 gennaio 2018

EVAAAA TI BRUCIA IL CULO PERCHÉ SEI IN NOMINATION L'ABBIAMO CAPITO DAI #isola — dede is my 🏡 (@proudofbenxrjco) 29 gennaio 2018

"Questo è un colpo basso, non me lo aspettavo. Dici un sacco di bugie. Pesa le parole, altrimenti ci vedremo in tribunale", dice Monte fuori di sé. La Henger, però, è inarrestabile e quando le viene fatto notare che è strano che faccia quest'accusa gravissima solo ora, la Marcuzzi prova a frenarla: "Per me vale tutto ciò che è successo da quando siete sull'Isola". E nonostante Eva sostenga di aver parlato della marijuana di Monte anche durante i confessionali della settimana, in studio sono tutti dalla parte dell'ex di Cecilia Rodriguez. "Per me questa cosa non ha senso", cerca di tagliare corto Alessia. E anche Stefano prende la parola: "Perché non vi siete lamentati quella settimana? Avete visto me e i responsabili della produzione, potevate dirlo". Anche il popolo dei social non è d'accordo con la mossa di Eva, che per Daniele Bossari è "un modo di squalificare Monte".

