I programmi di Maria De Filippi regalano sempre molte emozioni. Amici con i tanti giovani pieni di speranza, C’è posta per te con le storie sempre molto coinvolgenti e Uomini e Donne che tra trono over e trono classico appassionano sempre il pubblico. In particolare da quest’ultimo è appena arrivata una notizia bellissima per una delle coppie più amate. È in arrivo un secondo bebè per Eugenio e Francesca. L’annuncio non è ancora arrivato dai diretti interessati ma nelle ultime ore è emersa una prova schiacciante. Come riporta il blog di Isa & Chia, la Del Taglia è stata avvistata mentre si recava a fare una visita prenatale, che si effettua durante la gravidanza per valutare il benessere del feto e il suo sviluppo. In realtà non è la prima volta che si parla di una seconda gravidanza per la coppia: già qualche settimana fa Nicole Mazzocato, la fidanzata di Fabio Colloricchio, aveva fatto degli strani auguri a Colombo, sottolineando l’arrivo di un ipotetico secondo figlio. Per il momento i due continuano a tacere: molto probabilmente la toscana non ha ancora superato i tre mesi di gravidanza, che generalmente sono i più difficili per una donna in dolce attesa. (continua dopo la foto)

Probabilmente la coppia per il momento ha voluto mantenere un certo riserbo per proteggere la loro intimità magari anche un po’ per scaramanzia. “Auguri a te Franci e il piccolo… e il secondo in arrivo” aveva scritto su Instagram Nicole Mazzocato che, insieme a Fabio Colloricchio, è molto amica di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. I quattro si sono conosciuti grazie a Uomini e Donne ( sono stati però protagonisti di due edizioni differenti) e hanno instaurato un ottimo rapporto. Le parole dell’ex corteggiatrice dagli occhi blu sono apparsi inequivocabili agli occhi dei follower, anche se per Eugenio ha preferito non dare ulteriori spiegazioni.





Eugenio e Francesca hanno già un figlio, il piccolo Brando, venuto al mondo nel 2014. Proprio di recente ha fatto scalpore la scelta dei due di aprire un account Instagram al bambino. La Del Taglia si è difesa dalle critiche con fermezza: “Io sono sempre una che accetta sempre le critiche, cerco di non rispondere. Prendere le costruttive e apprezzarle e prenderle come consigli, mentre diciamo quelle stupide non considerarle proprio. Però diciamo che per colpa degli ormoni o non so cosa non sopporto più nessuno di queste gallinette”. Alcuni fan si sono anche lamentati di questa disparità di ‘segretezza’ tra Brando e il bebè in arrivo, insomma non sono mai contenti.

