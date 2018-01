C’è qualcuno che dice che Maria De Filippi ha aperto un’agenzia di collocamento. Che cattivi. Tutto questo perché, da qualche tempo a questa parte alcuni volti transitati nei suoi programmi, ricompaiono in altre produzioni sempre firmate da lei. Infatti, probabilmente vi sarete accorti che tra le ultime corteggiatrici apparse a Uomini e Donne è spuntato un volto già noto. Dopo Sabrina Ghio – tronista nei mesi scorsi – un’altra ex concorrente di Amici di Maria De Filippi è approdata nello studio di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Francesca Nicolì, cantante della decima edizione del 2011 e conosciuta ai tempi del talent show di Canale 5 con il nome di Kekka. La 25enne ha fatto il suo debutto nella puntata di oggi in qualità di corteggiatrice del neo tronista Mariano Catanzaro, il quale l’ha subito notata tra le tante pretendenti presenti in studio e arrivate per conoscerlo. Tra i volti noti, non c’è solo Francesca: tra le ragazze in studio, abbiamo notato “vecchie” conoscenze del programma ossia, Alessandra Costa e Karin Bonucci. (continua dopo la foto)

La stagione di Amici che portò la Nicolì alla luce della ribalta fu quella vinta da Virginio Simonelli nel canto e da Denny Lodi nel ballo, ma nota soprattutto perché lanciò Annalisa Scarrone. Nella sezione canto, Francesca si piazzò invece terza e successivamente pubblicò l'album di esordio "Kekka". La sua carriera musicale, però, non è mai davvero decollata, almeno a livello nazionale. Oggi, la ex allieva proveniente dal leccese cerca una nuova strada per la notorietà, sempre con l'aiuto di Maria De Filippi. Sette anni fa, ai tempi della partecipazione di Amici, nella sua scheda di presentazione si leggeva: “Le piacciono le persone solari che hanno voglia di vivere la vita, che non si arrendono mai e sanno affrontare i problemi. Si definisce troppo gelosa e possessiva, piange spesso, per rabbia o a causa di emozioni forti“.





Classe 1992, Kekka è rimasta nella memoria degli spettatori soprattutto per il suo stile eccentrico, tra creste punk, bizzarrie e make up coloratissimi. Sparita dai radar televisivi ormai da qualche anno, Francesca continua a esibirsi a livello locale, ma sembra dedicarsi anche a tutt'altro. Seguendo il suo profilo Instagram, si vede che da tempo si occupa di nail art e ha cambiato look: oggi sfoggia un'affascinante e sbarazzina chioma riccia. Da notare, inoltre, una foto social risalente al settembre 2017: la vediamo assieme un altro ex allievo di Amici, il ballerino Alessio La Padula che gareggiò nell'edizione 15 del programma. Se si guarda con attenzione, si nota l'hastag #love nel post: tra loro c'è stata una relazione o si tratta di semplice amicizia?

