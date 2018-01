Di lei ultimamente si è parlato per via della brutta chiusura della storia d’amore con Max Biaggi. La coppia sembrava piuttosto unita, lei gli è rimasta amorevolmente a fianco durante e dopo il terribile incidente che ha messo fine alla carriera del centauro. E lui, dopo un po’ l’ha scaricata. E infatti una delle motivazioni che ha spinto la cantante a partecipare all’Isola dei Famosi è stata sicuramente la voglia di mettersi in gioco dopo questa pessima avventura sentimentale. La bella milanese, infatti, non ha mai nascosto di aver sofferto tanto per il motociclista che, stando a quanto dichiarato, sarebbe stato proprio lui a decidere di chiudere i rapporti definitivamente con lei. A parlare di nuovo di questa relazione, nello specifico, oggi è stata di nuovo lei. In lacrime e fortemente provata si è sfogata raccontando tutto a Filippo Nardi, suo compagno di avventura all’Isola dei Famosi. Bianca, come mostrato oggi al day time di Canale 5, ha spiegato a Filippo che sull‘Isola lei sperava di dimenticare Max Biaggi e di lasciarsi tutto alle spalle anche se, tuttavia, così non è stato. (continua dopo la foto)

Nelle ultime ore si è parlato della sua possibile love story con Filippo Nardi, ma in realtà nel cuore della cantante c'è Max ancora. Il ricordo e il dolore delle fine della sua relazioni l’hanno seguita anche in Honduras ed è proprio tra le braccia dell’ex concorrente del Grande Fratello che la Atzei ha trovato oggi conforto. Con Max Biaggi sperava di mettere su famiglia ma, chissà, magari con questo reality la cantante riuscirà finalmente a voltare pagina, forse con un nuovo amore. Parlando proprio con Filippo, al quale si è avvicinata molto negli ultimi giorni, ha parlato della sua storia appena conclusa. Anche se non si è sbilanciata molto, ha fatto capire che la sua vita è cambiata all'improvviso e che all'inizio non sapeva neppure il motivo della separazione. I tormenti di Bianca vengono a galla insieme alle lacrime, ma potrebbe essere stato uno sfogo utile per provare a chiudere definitivamente questa pagina.





A dispetto della fame e delle numerose privazioni previste dal format, sull'Isola dei Famosi 2018 tra Bianca Atzei e Filippo Nardi sembra essere sbocciato l'amore. I due, infatti, sarebbero stati molto complici già prima di partire per l’Isola e la scorsa settimana, proprio su Chi, era stato dedicato un pezzo a questa cosa. Sia Filippo che Bianca si sono lasciati alle spalle una lunga relazione prima di accettare di partecipare al reality di Canale 5. La coppia, dunque, ha fatto un percorso (di vita e sentimentale) decisamente molto simile. E questa cosa, più di altre, potrebbe unirli particolarmente in questa nuova esperienza.

