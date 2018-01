Colpo di scena all’Isola dei Famosi: uno dei naufraghi ha deciso di abbandonare l’isola. Nessun ripensamento, è decisa. Tornerà in Italia. E mentre il pubblico già si prepara per la diretta di questa sera, lei, la più giovane, allo scoccare del settimo giorno, ha deciso che se ne andrà. E se Stefano De Martino soffre le pene dell’inferno per via dell’astinenza – ha detto “Io sono qui da solo, qui non si batte chiodo, niente, una disperazione. Qui stiamo cercando di intrattenerci, purtroppo non nei modi diciamo più divertenti” – per lei c’erano problemi ben più grandi e non le sente più di continuare. Ormai è ufficiale, tanto che la notizia è stata data proprio dal sito del reality dove si legge: che "ha ceduto alle privazioni dell'Isola del Peor" e, dopo soli sette giorni trascorsi a Cayos Cochinos, ha deciso di ritirarsi definitivamente dal gioco domenica 28 gennaio. Ma di chi stiamo parlando? Di Chiara Nasti, la giovane fashion blogger che ha deciso di lasciare il gioco. La prima settimana è stata dura: i concorrenti hanno dovuto affrontare condizioni meteorologiche molto difficili, con maltempo e continui temporali tropicali. E lei non ce l’ha più fatta. Continua a leggere dopo la foto

Già al terzo giorno, Chiara aveva manifestato la propria volontà di ritirarsi ma, in quel caso, furono Giucas Casella e Gaspare a farle cambiare idea. Stavolta, però, è stata irremovibile. I fan ci sono rimasti molto male. Nessuno si aspettava un colpo di scena come questo a poche ore dalla seconda puntata. "La ragazzina ha carattere da vendere", diceva di lei Stefano Bettarini, ex inviato del reality, nel dare i voti ai protagonisti dell'attuale edizione. Probabilmente, l'ex marito di Simona Ventura si riferiva allo scambio di frecciatine tra la Nasti e Alessia Mancini, ex velina e moglie di Flavio Montrucchio. Napoletana, 20 anni compiuti il giorno in cui è arrivata in Honduras, Chiara Nasti ha aperto il suo famosissimo blog 5 anni fa.

Un blog che aggiorna con passione e che, nel giro di poco, è diventato subito seguitissimo. E lei è diventata una delle fashion blogger più amate e celebri d'Italia. Dal blog è poi nato il libro - "@nastilove – Diario di una fashion blogger" - e prima di sbarcare all'Isola, ha partecipato al talent "Dance Dance Dance". Ora che la sua avventura in Honduras si chiude, Chiara tornerà a seguire il blog ma, prima, speigherà le sue ragioni in diretta. Almeno questo è quello che si augurano tutti. Per chi non lo sapesse, Chiara è fidanzata con Ugo Abbamonte, rampollo di una famiglia di imprenditori campani.

