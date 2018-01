Era un po’ che non lo vedevamo in giro e il ricordo di lui era piacevole. Filippo Nardi è ritornato in pista all’Isola dei Famosi, ma quello che stiamo vedendo in questi giorni ci ha lasciato piuttosto stupiti. Insomma, lo ricordavamo come un gran fico: fisico prestante, tatuaggi, un bel viso. Invece ci siamo ritrovati di fronte un uomo di mezz’età bolso, con la pelle cadente e un viso che lasciamo perdere, appare un pochetto sfatto. Ma che delusione. Se poi lo paragoniamo agli altri naufraghi, vabbè. Anche Giucas Casella, che comunque ha qualche anno in più di Nardi, vanta un fisico di tutto rispetto. La storia di Nardi è veramente particolare, si può veramente dire che nel panorama televisivo è uno dei personaggi più eccentrici, ma questo rispecchia evidentemente il suo carattere. “Dove sono le sigarette? Noi qui abbiamo emozioni ‘veri’”, sbraitò nel confessionale del Grande Fratello nell’autunno del 2001. Uno sfogo diventato cult, complice la Gialappa’s Band, che si è trasformato in un’etichetta che non riesce a staccarsi di dosso, nonostante gli anni come inviato delle Iene e altre esperienze televisive. (continua dopo la foto)

Sedici anni dopo ha deciso di rimettersi in gioco con l’Isola dei Famosi. Del Gf conserva un ottimo ricordo, come ha recentemente raccontato a Panorama: “Ho fatto solo tredici giorni di Gf, ma ne hanno parlato così tanto che sembrano secoli. È stata una piccola parentesi nella mia vita: andai al provino, a 32 anni, perché ero e sono appassionato di comunicazione, avevo visto la prima edizione, quella inglese, poi la prima italiana”. E in molte a quei tempi persero la testa per lui, visto che era proprio un bel ragazzo. Oggi Filippo è papà a tempo pieno di un figlio adolescente e un produttore di musica elettronica e dj, professione che fa da trentuno anni. “La musica è la passione eterna, la tv è un’esperienza”, ha detto lui.

Classe 1969, Filippo oggi ha 49 anni e vive prevalentemente in Toscana. Si sa che è padre di Zack, ma della sua vita sentimentale sappiamo molto poco. Riservatissimo, oltre che fumantino, Nardi anche nei suoi giorni sull’Isola non ama parlare della sua vita privata. Ha scelto di partecipare all’Isola per diletto, ma anche per una questione economica: “I soldi ti danno la possibilità di scegliere e credo che quello sia un grande lusso. Poi forse arriverà la visibilità e con essa anche un po’ di lavoro in più. M’immagino l’Isola come un’esperienza per mettermi alla prova, come ha fatto Rocco Siffredi”, ha detto a Panorama. Magari l’Honduras può essere anche l’occasione per perdere qualche chilo e smaltire la pancetta che non gli dona moltissimo.

