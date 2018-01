Domenica Live questa settimana si è fatta soprannaturale e la prima parte della puntata ha riservato parecchie sorprese. Si è parlato di fantasmi e demoni e rivelazioni oniriche, con tanto di acceso dibattito in studio. Dalla mamma di Vladimir Luxuria che avrebbe visto un fantasma nella sua casa al sogno di Carmen Di Pietro in cui il defunto marito Sandro Paternostro le avrebbe parlato, fino alla scelta di Ivana Spagna di sottoporsi alla macchina della verità per confermare di vedere entità e defunti in sogno, a far particolarmente discutere è stato l'intervento in collegamento telefonico della mamma di Francesca Cipriani. Oltre a commentare la partecipazione della figlia all'Isola dei Famosi, la signora Rita ha sostenuto di aver assistito ad fenomeni paranormali. La donna ha parlato di diversi episodi, in cui sarebbe stata in comunicazione con strane entità. Anche la figlia Francesca appare in questo racconto. La signora Rita è stata più volte interrotta dagli opinionisti in studio Platinette e Alessandro Cecchi Paone, che non le hanno creduto. (continua dopo la foto)

In un'occasione, in casa si è materializzato un globo di luce. Un'altra volta ho sentito dietro di me una presenza, un uomo vestito di nero. Un medico che si occupa di questi fenomeni mi ha spiegato che le presenze lievitano. La sera stessa, accompagno Francesca a letto, senza avergliene parlato. Lei mi dice: "Mamma ho un uomo alle spalle, vestito di scuro". Lasciatemi parlare, se io non capisco una cosa non la giudico. Un'altra volta vedo Francesca seduta sul letto che mi guarda: "Mamma ho sognato un giovane chinato su di te". Penso fosse un angelo. Poi, l'anno scorso ho avuto un bruttissimo infarto. Stavo bene fino a poco prima, ma la mattina precedente mi è successo di sentirmi paralizzata, non potevo muovermi. Percepivo chiaramente che c'era il maligno in casa. In studio è scoppiata la bufera e l'attacco più duro è stato quello di Karina Cascella: "Spero che la mia bambina non sia davanti alla tv ora. Ci sono bambini in casa che seguono, che non possono sentire queste stron*ate".





La Cascella ha lanciato poi la stoccata finale in riferimento alla stessa Francesca Cipriani: "Ora capisco perché sua figlia strilla come una pazza dalla mattina alla sera". Si è poi passati a parlare dell'Isola dei Famosi. Gli opinionisti, con la sola eccezione di Carmen Di Pietro, sono convinti che la ormai storica scenata di Francesca Cipriani al momento di tuffarsi dall'elicottero fosse una finta. Durissimo Lorenzo Crespi: "La Cipriani non sa cosa sia un attacco di panico. Da anni studio i movimenti del corpo e della faccia, a livello criminale. In lei non c'è nulla del genere. Gli attacchi di panico hanno sintomi ben precisi. Si tratta di una messa in scena. La spiaggia è diventata uno squallore". D'accordo anche Serena Grandi: "Mi spiace perché è un'amica, ma è tutto finto. E così ha fatto il 33% di share". La signora Rita, invece, continua a difendere la figlia: “I pareri sono soggettivi, preferirei sentire uno psichiatra. Se fosse una finta, mia figlia andrebbe all'Oscar. Per quanto riguarda il secondo malessere, si è sentita male davvero per la fame e perché stava incubando un virus intestinale".

