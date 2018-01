C’è posta per te è un via vai di storie. Una volta che le vicende vengono presentate, non finiscono certo con la puntata e infatti i telespettatori sono sempre molto curiosi di sapere quello che succede dopo. E non sempre vanno bene le cose ai protagonisti. Infatti, Francesco, il giovane di Tortorici che rifiutò le scuse della madre durante la prima puntata del programma di Qeen Mary, è stato costretto a chiudere il suo profilo su Facebook. Il ragazzo ha fatto questa scelta drastica per le continue minacce e i continui insulti. Questa volta a parlare è Jolanda, la nuova compagna del padre e nonché ex amica della madre Loredana, che spiega che nel montaggio sono state tagliate alcune parti che hanno alterato i fatti. “Quando Maria chiede per la seconda volta a Francesco perché si fosse allontanato dalla mamma, cosa gli ha risposto? ‘Maria, queste non sono cose che posso dire in trasmissione’. Invece hanno mandato in onda solo Francesco con una bocca serrata, ma dalla faccia ‘schifata’. Cosa ha risposto Francesco a Maria quando gli ha chiesto cosa avesse provato nel sentir parlare la mamma? (naturalmente dopo gli attacchi a noi)? ‘Maria per come si è comportata, non sembra che sia venuta per me’, mentre invece vediamo Francesco in tv che fa solo scena muta”. (continua dopo la foto)

Questi sono alcuni esempi che fa la donna, insieme a molti altri. Jolanda ha accusato la redazione e la ex del marito, di aver fatto ancora più male e Francesco. “Perché non invitavano solo Francesco? Dov’è lo sbaglio? Ve lo dico io. Era tutto studiato, tutto concordato, perché doveva andare così. Una mamma che dice di essere disperata e di voler riabbracciare suo figlio, perché si trova già pronta con appunti che infamano l’ex marito e la compagna? Senza sapere ancora se noi avessimo accettato o meno l’invito? Il suo scopo era quello di aggredire me e Giuseppe”. Queste le parole lapidarie della donna.





Loredana è una madre che non ha più visto il figlio dopo che il padre ha deciso di lasciarla per una ex amica sua. Una decisione di Francesco, che non ha più voluto vedere la madre per non peggiorare il rapporto tra suo padre e la sua nuova compagna. La De Filippi raccontava che i torti di Loredana sarebbero stati quelli di far valere il versamento degli alimenti, cosa che avrebbe turbato "la serenità della nuova compagna del marito per non aver concesso il divorzio a spese di Loredana". La madre chiedeva almeno di vedersi restituire l'amore, la presenza e l'affetto di Francesco. Il ragazzo, però, non accetta e chiede alla madre di comportarsi meglio.

