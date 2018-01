I fan più accaniti di Uomini e Donne si ricorderanno sicuramente di Rama Lila Giustini, ex fidanzata di Jonas Berami, uno dei protagonisti della soap opera Il Segreto. La corteggiatrice, durante il suo percorso televisivo, riscosse uno straordinario successo con i telespettatori di Maria De Filippi. Alla fine del percorso televisivo, venne scelta dell’attore spagnolo, ma la storia tra i due non è andata avanti per molto tempo. Anche se le cose sono andate male, bisogna dire che i due hanno conservato un rapporto ottimo. Da qualche settimana, sul profilo Instagram dell’ex corteggiatrice, sono presenti diverse immagini che la ritraggono in dolce attesa e non manca il suo pancino in bella mostra. Ma c’è un mistero. I fan infatti sono impazienti di sapere chi sia il padre del pargolo in arrivo, ma per il momento la sua identità rimane ancora oggi un mistero. Certo è che si tratta di un enigma che si infittisce, perché l’ex corteggiatrice, nonostante le innumerevoli domande ricevute, non ha fatto nessun nome. Tra i vari commenti, poi, c’è chi si chiede il sesso del nascituro. Ebbene oggi possiamo confermarlo: nascerà un maschietto. (continua dopo la foto)

Chi scrive: “Speriamo sia una femminuccia” deve rassegnarsi, quindi, perché Rama Lila è incinta di un maschietto. Chi è, però, il padre di questo bimbo? Tra i vari selfie, book fotografici e foto in compagnia delle amiche, spunta una foto in compagnia di un uomo. La foto in questione risale allo scorso luglio e ritrae Rama Lila a pranzo con un uomo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne però non vuole sbilanciarsi più di tanto. Già nello studio televisivo, infatti, aveva dimostrato di essere molto riservata, tanto da confondere Jonas. L’ex tronista ha preteso molto dalla Giustini ma, alla fine, non si è fatta conoscere al cento per cento. La ragazza ha stupito tutti persino alla scelta, presentandosi con un passeggino e un peluche, Zenzy.





Il padre del bimbo che aspetta non è chiaramente Jonas, ma certo è che quel passeggino ora deve tirarlo nuovamente fuori. Nonostante la storia tra Jonas Berami e Rama Lila Giustini sia finita poco dopo l’uscita insieme dal programma di Maria De Filippi, i due sono rimasti molto amici. Lei ha tifato per lui durante la partecipazione alla scorsa edizione dell’Isola dei Famosi e ora, dopo aver saputo che la sua ex fidanzata è in dolce attesa, scrive: “… Ma non chiedetemi di accettare per Rama Lila un figlio diverso da Zenzy. Non posso, non ci riesco, è troppo anche per me”.

