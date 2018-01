Sette giorni di cattivi pensieri. Sette giorni in Honduras. Va bene, il mare avrà lo stesso colore del cristallo di boemia epperò c’è dell’altro. Dai mosquitos che se la spassano e non vedono l’ora di banchettare con sangue italico, alla situazione politica tutt’altro che rosea alle piccole scosse di terremoto che non sono proprio un piacere. Ne sa qualcosa Stefano De Martino che non sta passando bei momenti come inviato de L'Isola dei famosi. L'ex ballerino di Amici intervistato da Silvia Toffanin durante Verissimo ha confessato di non riuscire ad uscire dal residence. Poi però aggiunge: «Ma posso assicurare che le persone del posto sono meravigliose, molto ospitali. La natura è meravigliosa, il cibo non è proprio eccellente». De Martino non dimentica il figlio Santiago e confessa di aver ricevuto i suoi auguri in un video messaggio.Sembra però che Stefano non comunichi solo con la sua famiglia ma, secondo un gossip riportato dal settimanale Chi, Stefano passa parecchio tempo davanti a FaceTime per fare lunghe video chiamate con ilda Ambrosio. (Continua dopo la foto)

In attesa di vedere (e capire) cosa succederà, sull'Isola la vita prosegue. Sono 18 per ora i naufraghi. Un gruppo nutrito, a cui si aggiungeranno altri, che già dai primi giorni di reality ha regalato al pubblico lo spettacolo che si aspettava. Quindi litigi, scontri feroci e, perché no, odore di flirt. E a proposito di quest'ultimo sospetto, quello di una vicinanza particolare tra due concorrenti, non v'è dubbio che tra tutti Francesco Monte sia il naufrago che dà più da parlare. Prevedibile, perché da quando è stato lasciato in diretta tv, al Grande Fratello Vip, di fronte a milioni di italiani, da Cecilia Rodriguez la sua popolarità è cresciuta esponenzialmente.





Ha fatto subito il giro della rete il disegno-tatuaggio che l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sul braccio di Paola Di Benedetto. Una specie di rebus, sicuramente poco elegante, che è stato risolto così: chiaveremo ancora. Ah. Ma al di là di questo, i due si sono mostrati fin da subito molto affiatati, tra chiacchiere e scherzi. E in confessionale Paola ha detto: “Non so se gli piaccio o no... Lo vedo da come mi guarda, dalle interazioni che abbiamo che ci può essere un interesse”. Lui, invece: “Paola è una bella ragazza, è interessante anche dal punto di vista caratteriale”. Quindi 'love is in the air'? Staremo a vedere, anche perché Monte, altro motivo per cui è chiacchieratissimo in queste ore, a pochi giorni dal via ha già avuto un momento di sconforto.

Ti potrebbe interessare: “Stefano, ti vogliamo più nudo…”. Isola, ecco la clamorosa richiesta a De Martino dopo i primi giorni di reality. Il fisico del ballerino evidentemente sta già scaldando gli animi di molte donne, però da lei non ce la aspettavamo proprio una cosa simile