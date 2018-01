I naufraghi dell'Isola dei Famosi si godono qualche ora di sole dopo tanta pioggia e non mancano i giochi ‘hot’ in costume da bagno. Sorprendente la complicità tra Chiara Nasti e Giucas Casella sull'isola dei Pejor. La blogger napoletana ha ritrovato il sorriso dopo le lacrime per le condizioni di vita, mentre il mago mostra qualche parte del corpo di troppo. La giovane napoletana sarebbe in crisi per le dure condizioni sull’Isola dei Famosi. La ragazza ha ammesso di soffrire la fame e le varie scomodità e avrebbe addirittura minacciato di ritirarsi dal gioco, ma in compenso ha trovato un amico e un compagno di giochi in Giucas. Dopo le fastidiose ore di pioggia, è uscito il sole e i due naufraghi si sono precipitati a fare il bagno. La Nasti si è divertita a rincorrere Casella sul bagnasciuga e ad abbassargli i boxer del costume. In tutto ciò il concorrente non si è tirato indietro e ha mostrato i glutei a favore di telecamera, mentre l’influencer non si è fatta scendere o scivolare il suo bikini total black e minimal, assolutamente ridotto ma legato opportunamente per evitare incidenti sexy. (continua dopo la foto)

Le immagini più recenti mostrano i siparietti osè sul bagnasciuga. Tra una spinta e l'altra a Casella si abbassa pure il boxer. E Chiara non nasconde la faccia divertita ed è attenta a mantenere addosso il suo costume. Un gioco goliardico che però ha avuto un risvolto inaspettato, poiché all’illusionista, forse complice la perdita di peso a causa dei giorni di semi digiuno forzato, sono caduti in parte i boxer, lasciando così il fondoschiena in mostra e al vento. Mentre Chiara Nasti non ha battuto ciglio ed ha fatto finta di niente, il mago televisivo ha invece provato un grande imbarazzo, smorzato poi da una grande risata generale. Dall’inizio del gioco, Giucas ha giàfatto parlare di sé per un altro siparietto alquanto sconveniente, cioè quello avvenuto proprio il giorno dello sbarco durante l’intervello della diretta televisiva con gli studi di Milano, da dove Daniele Bossari si è accorto che Giucas e Perez stavano facendo la gara a chi urinava più lontano. E poi c’è chi dice che sull’isola si piange e ci si lamenta solamente.

La simpatia e l’ottimismo di Giucas Casella sembrano aver travolto il gruppo dei Pejor, che sembra più unito e collaudato di quello rivale. A questo punto la Nasti riconquistata la voglia di godersi al meglio il soggiorno sull’isola, ha deciso di iniziare a schizzare con l’acqua del mare l’amico Giucas. La 20enne campana, nonostante le sofferenze per le condizioni inospitali, sta regalando ai propri follower una serie di siparietti hot con capi swimwear sgambati e sexy, sempre disposti a mettere in primo piano le forme. Il rosso, il nero e il rosa sembrano essere i colori preferiti della giovane naufraga, che espone il suo corpo con allacciature, fiocchetti e oblò supersexy.

