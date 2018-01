Ancora bufera su C’è Posta per te, ma per una volta non c’entrano le presunte macchinazioni delle regia. Al centro dell’attenzione c’è la storia di Eleonora, la ragazza che, con il marito Christian, ha rispedito al mittente le richieste della famiglia che aveva espresso il desiderio di riabbracciarla. Una situazione che ha indignato il pubblico, tanto che sui social network in tantissimi hanno criticato il comportamento di Eleonora. “Figlia ingrata – scrive un’utente - vuole più bene ai soldi che alla famiglia, lei e il marito meritano di vivere nell’indifferenza come l’indifferenza che lei prova verso i genitori; se il marito avesse le palle lascerebbe il lavoro che gli ha dato il padre di lei, e se la figlia avesse le palle restituirebbe i 18 mila euro di debiti, i genitori dopo tutti gli aiuti che hanno dato a quei due non meritano tutto questo rancore, soprattutto non meritano di non vedere i nipoti, che schifo di esseri, cattivi e strafottenti al massimo, proprio da prendere a schiaffi”.E ancora: “Il padre le toglie 18mila euro di debiti, le paga il matrimonio e lei tronca i rapporti perchè non può fare la vita di Paris Hilton. (Continua dopo la foto)

Questa "donna" da piccola non ha preso abbastanza schiaffi. Andasse a lavare i bagni dell'autogril, così capisce come si guadagna la pagnotta sudando. La vergogna di tutte le figlie”.E c’è chi rincara la dosa: “Ma che figlia è .. Voleva i genitori solo. Per soldi.. Fa schifo.. E quello non aveva il diritto di parlare .. Secondo me e lui che ha cambiato quella povera ragazza .. Lui ha i suoi genitori non gliele frega niente a lui se lei parla o no con i genitori.. Ma e una scema quella che non capisce niente..”. Tanti, troppi commenti negativi, ai quali la romana ha voluto rispondere con un lungo post su Facebook. Nel suo messaggio Eleonora ha rivelato di non aver fatto pace con i suoi parenti dopo la puntata.

E che durante la registrazione non le è stata data l’opportunità di spiegare la sua versione dei fatti.“Purtroppo in tv non ci è stata data l’opportunità di dire tutto e siamo passati per quelli che non siamo” ha fatto sapere Eleonora, che ha chiarito di non essere minimamente toccata dagli insulti della gente. La moglie di Cristian è più che mai convinta della sua decisione e, come ribadito a Maria De Filippi, è felice senza la sua famiglia.

