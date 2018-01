Rifatte sì, rifatte no? È una di quelle domande che anche tra amici molti maschietti si fanno. E le risposte sono diverse. Da quando Sabrina Ghio ha lasciato 'Uomini e Donne' molti sono stati i fan della ragazza a non prendere bene il rifiuto ricevuto da questa da parte di Nicolò Raniolo. A quest’ultimo, nello specifico, avrebbero recriminato il comportamento poco chiaro tenuto in trasmissione. A parlare dell’argomento, però, oggi è stato chiamato in causa lo stesso corteggiatore che, ospite a 'Non succederà più', programma condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, ha voluto dare al pubblico la sua versione dei fatti. Nicolò invece, stando a quanto da lui affermato, non avrebbe mai nascosto le sue intenzioni a Sabrina anzi, sarebbe stato sempre molto trasparente. La tronista inoltre, come spiega Nicolò, non è mai stata il suo tipo di ragazza e frequentandola in trasmissione ha capito che non era lei la ragazza che voleva al suo fianco. (Continua a leggere dopo la foto)

“Lei era tanto presa di me ma io non di lei” ha affermato l’ex corteggiatore. “Non volevo prendere in giro una donna di 33 anni con una bambina”. “Ma di la verità” ha allora domandato la conduttrice a Raniolo: “Sabrina ti piaceva fisicamente?”. “Non è il genere di ragazza che a me attrae. Non è una ragazza che mi giro a guardare per strada”, ha risposto il ragazzo, che poi ha anche aggiunto: “Mi piacciono le ragazze acqua e sapone, non mi piacciono le ragazze rifatte e lei non ha mai nascosto di esserlo”. Gli haters sul web? “Se io sono uno str***o allora anche Sabrina lo è per aver rifiutato Nicolò”. (Continua a leggere dopo le foto)

Dopo Sabrina la conversazione in radio si è spostata poi sul programma di Uomini e Donne. Nicolò accetterebbe oggi il trono? “Da quando sono uscito non mi sono posto il problema … ci sono rimasto veramente male su alcune cose che ho visto in quel programma”. Questa, attualmente, è la posizione di Raniolo. Lo stesso, infatti, ha poi dichiarato anche di aver rifiutato per due-tre anni di seguito il trono dopo la partecipazione a 'Temptation Island'.

