Se la chiamano "la regina della tv" un motivo ci sarà. Il fatto che cade sempre in piedi dovrebbe suggerirci qualcosa: fa e disfa nella sua Mediaset. Programma eliminato dal palinsesto? Bene, ne facciamo un altro. Ecco chi è Maria De Filippi. Secondo quanto sostiene il blog di Davide Maggio, le nuove puntate di "House Party" sarebbero state rimandate a data da destinarsi (la qual cosa in tv vuol dire quasi sempre che il programma non si rivedrà più). Lo show ideato e condotto da Maria De Filippi con la partecipazione, tra gli altri, dell’amica Sabrina Ferilli, dovrebbe cedere il posto a un format differente il cui stile sembrerebbe ricalcare l’esperimento già testato con successo con "L’intervista" di Maurizio Costanzo. Sebbene il nome del progetto sia ancora top secret, pare si tratti di un programma articolato in due puntate. Al centro della scena un ospite la cui vita sarà raccontata a 360 gradi dalla padrona di casa, com’è nel suo stile già amatissimo dal pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)

Sarebbe al vaglio la possibilità che lo show prenda il nome semplicemente dall’ospite della puntata. Il primo nome certo, il personaggio che lascerà che la su vita sia raccontata in tv dalla regina di Mediaset, dovrebbe essere quello di Francesco Totti. Legati da una simpatia evidente, la De Filippi e il Pupone si sono già ritrovati insieme di fronte alle telecamere. La De Filippi volle il campione protagonista di una puntata di House Party. Fu un ruolo perfetto quello che gli cucì addosso, approfittando degli irresistibili tempi comici offerti dalla leggenda del calcio. (Continua a leggere dopo le foto)

Il secondo nome, ma non è ancora certo, dovrebbe essere quello di Laura Pausini, artista italiana impegnata – e apprezzata – anche all’estero. L’artista ha già strizzato l’occhio alla televisione, sebbene non in Italia. Ha fatto da giudice per l’edizione spagnola di X Factor e per quella messicana di The Voice.

Ti potrebbe interessare anche: Eccola a Immaturi – la serie. Ma anche per lei c’era una volta Uomini e Donne… Ora ha fatto carriera, ma chi si ricorda quando era alla corte di Maria De Filippi? Vi rinfreschiamo la memoria: chi è la sexy amante di Luca Bizzarri (nella fiction, ovvio)