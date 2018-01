E mica potevano esserci solo complimenti! Una voce fuori dal coro ci sta per forza, e stavolta è quella di Mara Venier, ancora una volta voce del popolo. Ospite di Verissimo, l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha criticato il look scelto dal nuovo inviato Stefano De Martino. Lo scorso lunedì, durante la diretta condotta da Alessia Marcuzzi, molti telespettatori hanno avuto da ridire sul look dell’ex marito di Belen Rodriguez. E lo stesso ha fatto zia Mara che, proprio in collegamento con il ballerino durante il programma di Silvia Toffanin, ha invitato il napoletano ad adottare outfit diversi e a spogliarsi di più. “Sembravi vestito per andare in montagna!” ha obiettato la spumeggiante bionda, che ha consigliato a Stefano a mettere in mostra il suo fisico perfetto. Del resto il reality show è ambientato in Honduras… “Devi spogliarti di più”, ha chiesto Mara a Stefano, esplicita come sempre e senza mezze misure. (Continua a leggere dopo la foto)

Un appello, quello della Venier, che ha subito entusiasmato il pubblico di Verissimo ma anche quello dell’Isola dei Famosi. In effetti De Martino è apparso un tantino impacciato nel corso della prima puntata ma è pronto a rifarsi lunedì prossimo. Lo stesso Stefano ha espresso un giudizio negativo sul suo operato. Da sempre molto umile ha spiegato: “Sono molto autocritico, potevo fare di più”. (Continua a leggere dopo la foto)

Insomma, non resta che aspettare e vedere i miglioramenti dell’ex fidanzato di Emma Marrone. Per il momento De Martino ha già vinto la gara contro Stefano Bettarini, l’inviato del 2017 dell’Isola dei Famosi. Il pubblico ha infatti preferito il lavoro svolto dal ventottenne a quello dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

