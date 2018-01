Isola dei Famosi: abbiamo capito che i litigi e le cadute di stile sono all'ordine del giorno, in pratica. E dire che siamo solo alla prima settimana di reality... C'è maretta tra i 18 naufraghi in Honduras. Non si può certo andare tutti d'accordo, ma l'impressione è che si salti per un non nulla. E il cibo, proprio come nelle passate edizioni, è il motivo principale delle discussioni di cui, almeno finora, si sono rese protagoniste soprattutto le donne vip. Che, tra l'altro, non ci vanno affatto leggere con gli insulti e le parole forti. Merita, a questo punto, essere ricordata la litigata forse più trash a cui abbiamo assistito fino a questo momento: quella tra Eva Henger (che è in nomination insieme a Marco Ferri) e Cecilia Capriotti. La discussione è andata in onda su Mediaset Extra, scrive il sito Bitchyf, e anche stavolta motivo del contendere era il cibo. Cecilia è stata accusata da Eva di aver mangiato più cocco degli altri, quindi la reazione della Capriotti: "Se è per questo tu hai preso più piselli di me!". Ah. (Continua dopo la foto)

Ma sempre a proposito di cadute di stile, l'ultima arriva da Chiara Nasti, la blogger e influencer napoletana, diventata celebre attraverso i social network. Ha vent’anni Chiara ed è la più giovane del gruppo di naufraghi partito quest’anno. La più giovane, sì, ma in quanto a temperamento non ha nulla da invidiare ai colleghi più maturi. E difatti la bella Chiara non si è fatta problemi a dare apertamente dello “scorfano” a una sua compagna di gioco, Alessia Mancini, durante la pesca. È andata così: Eva Henger ha visto qualcosa in acqua e si è spaventata: “È un serpente!”. Quindi è intervenuta Chiara, che non solo l'ha corretta, ma ha approfittato dell'occasione per lanciare una frecciatina ad Alessia. (Continua dopo le foto)

"Ma no, non lo vedi che è uno scorfano? È uguale ad Alessia Mancini! Ragazzi, c’è Alessia in acqua", ha detto Chiara ad alta voce, probabilmente perché consapevole che alla prossima diretta verrà mostrato il filmato in cui dà dello scorfano alla ex Velina di Striscia la Notizia. L'ennesima dimostrazione che tra la Mancini e parte del gruppo non corre buon sangue. Ancor prima di arrivare in spiaggia, per esempio, l'ex Velina si è arrabbiata con Cecilia, colpevole di aver fumato in bagno. "Mi hai dato della maleducata e – aperta e chiusa parentesi – non ti devi permettere", ha detto la Capriotti, "Scusa? Sei maleducata e volgare! Lo dico tutte le volte che lo penso", ha risposto la Mancini facendole il verso per la 'r' moscia. "Sei una cafona! Non si reagisce così urlando come se fossi una fruttivendola. Mi hai dato fastidio perché hai alzato la voce come una maestrina", ha rincarato la dose la Capriotti. Che caratterini, queste naufraghe!

