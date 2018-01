Per ora popolano l'Isola dei Famosi 18 naufraghi. A cui, si apprende dalle anticipazioni della seconda, attesissima, diretta, si aggiungeranno altri vip. Un gruppo nutrito, insomma, che già dai primi giorni di reality ha regalato al pubblico lo spettacolo che si aspettava. Quindi litigi, scontri feroci e, perché no, odore di flirt. E a proposito di quest'ultimo sospetto, quello di una vicinanza particolare tra due concorrenti, non v'è dubbio che tra tutti Francesco Monte sia il naufrago che dà più da parlare. Prevedibile, perché da quando è stato lasciato in diretta tv, al Grande Fratello Vip, di fronte a milioni di italiani, da Cecilia Rodriguez la sua popolarità è cresciuta esponenzialmente. Anche perché, diciamo la verità, fino a quel momento era un po' caduto nel dimenticatoio. Quindi, una serie infinita di dibattiti e ospitate tv dopo, è approdato all'Isola, altro reality di punta di Mediaset, dove si è subito distinto. Intanto, come anticipato, per la complicità con Paola Di Bendetto, ex Madre Natura di Paolo Bonolis e ballerina di Colorado. Ha fatto subito il giro della rete, per esempio, il disegno-tatuaggio che l'ex tronista di Uomini e Donne le ha fatto sul braccio. (Continua dopo la foto)

Una specie di rebus, sicuramente poco elegante, che è stato risolto così: chiaveremo ancora. Ah. Ma al di là di questo, i due si sono mostrati fin da subito molto affiatati, tra chiacchiere e scherzi. E in confessionale Paola ha detto: “Non so se gli piaccio o no... Lo vedo da come mi guarda, dalle interazioni che abbiamo che ci può essere un interesse”. Lui, invece: “Paola è una bella ragazza, è interessante anche dal punto di vista caratteriale”. Quindi 'love is in the air'? Staremo a vedere, anche perché Monte, altro motivo per cui è chiacchieratissimo in queste ore, a pochi giorni dal via ha già avuto un momento di sconforto. Quando si è ritrovato da solo, sulla spiaggia, deve aver ripensato a Cecilia e si è lasciato andare alle lacrime. (Continua dopo le foto)

Probabilmente è una ferita ancora aperta quella. La loro storia, in fondo, è durata quasi 5 anni e avevano già messo in cantiere progetti importanti. Ma concentriamoci sul presente. Si sa che all'Isola i naufraghi si mettono a nudo in tutti i sensi, perché la lontananza e la nostalgia di casa portano sfoghi e pensieri. E poi vivono praticamente in costume da bagno. Al massimo con una canottiera sopra, come abbiamo visto in questi primi giorni. Ma per la gioia delle fan di Francesco Monte, Novella 2000 ha pubblicato in esclusiva le foto dell'ex tronista in tutto il suo splendore. Che fisico pazzesco! Addominali, pettorali, tatuaggi in vista. Che Monte fosse un bellissimo ragazzo non è una novità, ma questi scatti lasciano davvero a bocca aperta. E bravo Francesco, che insieme agli altri 'fisicati' dell'Isola 13, Amaurys Perez e Marco Ferri, fa contente anche le telespettatrici.

