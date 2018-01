Separati e più o meno tranquilli. Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono lasciati, ma per amore dei figli vivono ancora insieme. Ultimamente l'hai stylist aveva detto che i ragazzi soffrono della situazione, ma hanno capito perfettamente la situazione. Mentre Tina era stata la prima a dire che tra loro era tutto finito. Dopo queste dichiarazioni non si erano sentite più voci a riguardo. Ora Kikò è tornato in tv dopo la separazione. E in collegamento con Barbara D’Urso non ha risparmiato una frecciatina all’opinionista di Uomini e Donne. Cosa è successo di preciso? Il parrucchiere dei vip si è lasciato andare a qualche battuta piccante di troppo, tanto da ricevere i rimproveri della conduttrice di Pomeriggio 5. “Ma cosa hai oggi Kikò?” ha chiesto la napoletana. “Sai, sto bene…da quando sono più libero, sono più tranquillo…”, ha fatto sapere Chicco con il sorriso sulla labbra. La D’Urso ha replicato ridendo e puntualizzando: “Faccio finta di non cogliere”. Insomma, il riferimento a Tina era più che chiaro e il pubblico non ha fatto tanta fatica a comprenderlo. (continua dopo la foto)

Nalli è dunque più sereno ora che ha chiuso questo matrimonio? A quanto pare sì, anche perché la fine è arrivata dopo un lungo periodo di crisi. Prima di passare alla separazione definitiva, Tina e Chicco hanno fatto il possibile per salvare il loro rapporto. Soprattutto per il bene dei tre figli – Matias, Francesco e Gianluca – che sono ancora piccoli. “Dopo tanti tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito. È stata una decisione sofferta. Abbiamo lottato fino all’ultimo, ma ora dico a me stessa: forse è meglio così perché non potevamo più andare avanti”, ha dichiarato la Vamp al settimanale DiPiù.





“Da un po’ di tempo le cose non andavano come dovevano ma abbiamo provato a resistere per amore dei nostri figli. Da persone adulte e in piena serenità, avendo ponderato le varie ipotesi, abbiamo deciso di separarci. Al momento siamo separati in casa e fortunatamente posso ancora stare vicino ai miei tre figli: Mattias di 14 anni, Francesco di 11 e Gianluca di 10, che pur non accettando di buon grado la decisione dei genitori, hanno finito per comprenderla” ha invece chiarito Chicco a Radio Chat. Dopo l’addio al marito, si è parlato di una storia segreta tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti, il Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Qualcuno ha sussurrato di incontri segreti tra i due a Viterbo e Firenze. È stato per il Gabbiano a smentire i gossip, sottolineando di essere legato alla donna solo da una bella amicizia.

