Indeciso, poco amato, ma desiderato e infine sparito. Il trono di Paolo Crivellin sta diventando una piccola epopea televisiva. Ma forse non è così strano come sembra. A Uomini e Donne la sanno lunga e questa volta in redazione potrebbero avere avuto un'idea veramente geniale. Se pensavate che il percorso del torinese fosse finito qui, sbagliate di grosso. Secondo il blog Davide maggio le cose stanno diversamente: il suo trono non si è concluso. A quanto pare a Paolo sarà data la possibilità di vivere per qualche giorno all’interno di una villa a Rieti, divisa in tre parti. Nell’ala centrale alloggerà il tronista, con le sue due corteggiatrici alloggiate all’interno delle ali laterali. Si tratta di un’idea decisamente ardita, che potrebbe addirittura diventare un format a parte qualora questo speciale spin-off avesse che gli ideatori si aspettano. Crivellin sarà calato in una situazione intrigante, ai limiti del Truman show. In pratica avrà la possibilità di trascorrere con le sue due corteggiatrici gli ultimi giorni del suo trono. Potrà decidere di trascorrere del tempo con l’una o con l’altra, consapevole del fatto che la corteggiatrice rimasta sola spierà tutti i loro movimenti. (continua dopo la foto)

Secondo lo schema studiato, a turno alle corteggiatrici sarà data la possibilità di spegnere la telecamera e, quindi, trascorrere del tempo da sola con il tronista senza che l’altra assista al loro incontro. E pensare che, data l’improvvisa sparizione di Paolo, si pensava che il suo trono fosse terminato in modo un po' misterioso. Ma così non è stato: a Paolo è stata, anzi, concessa un’opportunità mai avuta da un altro prima. Il tempo trascorso con le sue corteggiatrici gli servirà a sciogliere gli ultimi dubbi residui e, finalmente, ad arrivare a una scelta. Nelle ultime puntate, data l'indecisione del tronista, persino Maria De Filippi si era spazientita di fronte alla non scelta e anche il pubblico era abbastanza scontento.





A contendersi le sue attenzioni in maniera tanto inusuale saranno Angela Caloisi e Marianna Picerno. Sono queste due le corteggiatrici tra le quali Crivellin dovrà scegliere la “donna che potrà essere la compagna della sua vita”. Il tutto dovrebbe svolgersi in tempi brevi: entrambe hanno minacciato di abbandonare il programma qualora Paolo non dovesse fare in fretta la sua scelta. I giorni trascorsi in villa rappresenteranno l’ultimo banco di prova prima del termine di un trono durato mesi. Questa trovata potrebbe seriamente rappresentare una nuova svolta per il programma.

