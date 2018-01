Con la vittoria del Grande Fratello Vip Daniele Bossari, oltre ad essersi assicurato il ritorno in grande in tv con il ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi, ha portato a casa il montepremi di 100mila euro riservati al primo classificato. Il futuro marito di Filippa Lagerback ha dichiarato al settimanale Nuovo che devolverà metà della vincita, 50 mila euro, in beneficenza. Destinataria di questo gesto così generoso è la Onlus Cbm, associazione che aiuta i bambini con disabilità. Il resto della vincita, invece, lo spenderà per esigenze personali: spese per la casa e per il matrimonio la bella conduttrice di Che tempo che fa. Daniele è da sempre molto sensibile alla questione dei diritti dei bambini e alla cura dei piccoli pazienti affetti da malattie gravi per questo ha deciso di devolvere una cifra cospicua a questa associazione che si occupa dei bambini affetti da cecità e da altre malattie infantili. Se naturalmente la beneficenza fa bene non soltanto a chi la riceve ma anche al cuore di chi la fa, Daniele non potrebbe essere più felice, dal momento che anche spendere il resto della vincita lo renderà almeno per un giorno l’uomo più felice del mondo. (continua dopo la foto)

Le nozze come hanno dichiarato i futuri sposi verranno celebrate il prossimo 8 giugno. Una volta che il titubante Daniele si è lasciato convincere a chiedere la mano della sua compagna quindi, tutti si aspettano da Enzo Miccio un grande dispendio di energie – e di denaro – per creare un evento che entri di gran carriera negli annali dello spettacolo italiano. Saranno soldi ben spesi, dal momento che il ritorno economico generato dall’evento sarà enorme a causa della grandissima esposizione mediatica e della nuova fama con cui Daniele Bossari e Filippa Lagerback sono stati benedetti dopo la fine del Grande Fratello VIP. La coppia si sposerà in chiesa, nei dintorni di Milano.





Una scelta voluta pure per non creare problemi ai numerosi ospiti che in questo modo non avranno particolari difficoltà a partecipare al ricevimento. “Vorremmo organizzare la festa in modo tale da permettere a più gente possibile di raggiungerci senza alcuna complicazione” ha puntualizzato il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Tra i tanti invitati ovviamente non mancheranno i concorrenti del reality show. Bossari ha rivelato che inviterà l’intero cast: da Ilary Blasi a Alfonso Signorini, passando per Lorenzo Flaherty, Luca Onestini, Cecilia e Ignazio, Giulia De Lellis e tutti gli altri. Una volta marito e moglie, Bossari e Filippa inizieranno i lavori per avere un secondo figlio, questa l’ultima indiscrezione che aleggia nei palazzi del gossip. È stato proprio Daniele a parlare di questo grande desiderio e lo ha portato a galla proprio all’interno della Casa di Cinecittà. La coppia ha già una figlia, Stella, di 16 anni.

