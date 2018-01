Uomini e Donne, trono over: ma che è successo tra Giorgio Manetti e Maria Gabriella? L'ultima puntata ha visto protagonista (come il 99% delle volte) Gemma Galgani, che (per la milionesima volta) ha discusso ferocemente con Tina Cipollari. Dama e opinionista, si sa, non sono mai andate d’amore e d’accordo, ma l'altro giorno sono quasi arrivate alle mani tanto erano agitate. Il motivo di tutto questo risentimento? Gemma continua a frequentare Raffaele (e pare ci siano stati anche dei baci), nonostante abbia ammesso di essere ancora interessata a Giorgio. Un atteggiamento un po' contraddittorio quello della Galgani, anche ad avviso di diverse signore del parterre femminile, ma è Tina, come sempre, a infuriarsi. L'opinionista non accetta il fatto che la dama abbia deciso di frequentare Raffaele quando è palese che le interessa soltanto Manetti, quindi scoppia uno scontro acceso che vede un nuovo faccia a faccia tra le due fino all'accusa finale. "Sei una scema!", ripetuto più volte, dice Tina a Gemma. E tra un "pazza squilibrata", "folle scatenata" e "levati dai piedi", il pubblico a casa e in studio ha assistito all'ennesima sceneggiata. (Continua dopo la foto)

Nella nuova puntata, invece, è Giorgio Manetti il protagonista che, come gli altri cavalieri, assiste a una nuova sfilata tutta al femminile. Prima di aprire la passerella, però, Maria De Filippi approfondisce la conoscenza che Giorgio ha intrapreso con Maria Gabriella, la siciliana arrivata in studio solo ed esclusivamente per il Gabbiano. I due si sono incontrati varie volte e tra loro sembrava filasse tutto liscio. Vero è che Giorgio, ma questa non è una novità, con lei non si è mai sbilanciato più di tanto, eppure la dama lo ha sempre riempito di complimenti e attenzioni. Invitati al centro dello studio, Giorgio e Maria Gabriella raccontano cosa è accaduto tra loro in questa ultima settimana. Hanno trascorso insieme un’intera giornata a Roma e sono stati molto bene. (Continua dopo le foto)

Ma ciò nonostante sembrano essere arrivati a una conclusione: la scintilla non è scattata. Quindi la decisione comune di chiudere la loro frequentazione e si sono salutati definitivamente. Per la gioia di Gemma, viene da dire. In ogni caso arriva poi il momento della sfilata. La volta scorsa ha vinto Ida, che si è presentata in studio con un lungo abito rosso. Oggi, Anna decide di lanciare una sfida proprio a lei. Il tema è 'l'amore alla mia età' e la prima a calcare la passerella è proprio Gemma che indossa una sottoveste e un cardigan color bianco latte. Inutile aggiungere che scatena non pochi commenti da parte dei presenti in studio. Arriva poi Valentina con un lungo abito nero di pizzo molto sensuale. Anche Rita indossa qualcosa di molto seducente, ma la vincitrice di questa puntata è Anna che riceve un 8 proprio da Giorgio Manetti. E chissà che succederà ancora in quel del trono over.

