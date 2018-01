Alzi la mano chi ha riconosciuto subito Tiziana Buldini su Immaturi – la serie, la fiction di canale 5 in onda il venerdì sera che sta letteralmente spopolando. Scommettiamo che il pubblico del pomeriggio di Maria De Filippi non ha avuto dubbi: la splendida attrice che nella fiction è una delle fidanzate di Luca Bizzarri arriva da Uomini e Donne, dove anni fa era una corteggiatrice. Sul trono c'era Fabiano Reffe, il ciociaro palestrato che si era classificato terzo al Grande Fratello 6. Correva la stagione 2006/2007 ma il tronista alla fine non la scelse. A Tiziana, che oggi è legata a Ciro Pellegrino, avvocato esperto in reati finanziari, preferì Marta Bacchi. Acqua passata, ormai. Tanto che dopo la parentesi nel programma di Maria De Filippi, Tiziana ha visto aprirsi le porte del cinema, dove ha già collaborato con grandi registi come Pupi Avati, Matteo Garrone, Carlo Vanzina, Federico Moccia e Vincenzo Salemme. Ora la vediamo in un ruolo divertente perché se su Immaturi, la pellicola trasmessa al cinema, era stata protagonista accanto a Paolo Kessisoglu, per la serie tv interpreta il ruolo dell’amante di Luca Bizzarri. (Continua dopo la foto)

L'esordio nel mondo del cinema di Tiziana risale al 2008, poco dopo l'esperienza a Uomini e Donne. In quell'anno l'attrice comincia a muovere i primi passi nel mondo della recitazione ricoprendo ruoli in fiction o miniserie come Vip di Carlo Vanzina e Romanzo criminale con la regia di Stefano Sollima dove ha recitato accanto a Marco Bocci. Poi le viene affidato il ruolo della dottoressa Falletti in Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia e viene scritturata per interpretare l'amante di Sergio Rubini nel film No problem di Vincenzo Salemme. Un ruolo comico, quindi, diverso da quelli fino a quel momento rappresentati. Ma la carriera di Tiziana non si limita solo a cinema e fiction. Nel 2010, infatti, viene scelta per posare su Playboy come playmate per i mesi di gennaio e febbraio.





Sempre più sicura di voler diventare un'attrice di talento, si iscrive al corso di recitazione intensivo con Beatrice Bracco, per poi perfezionarsi al corso di dizione e recitazione di Claudio Zarlocchi e al laboratorio Duse di Francesca De Sapio che ancora oggi frequenta. Perché come dice lei stessa "bisogna sempre imparare nella vita". Una delle sue esperienze più significative è stata nel 2010 per aver interpretato il ruolo di Carlotta Morè, l’amante di Christian De Sica, ne Il figlio più piccolo del regista Pupi Avati che la nota e nel 2011 la vuole per la commedia Il cuore grande delle ragazze, nel 2013 il ruolo di Suor Maria ne Il ragazzo d'oro e nel 2014 il ruolo di Marina ne Il sole negli occhi. Ancora, nel 2011 ha l'opportunità di lavorare con Ficarra e Picone nel film Anche se è amore non si vede; nel 2013 si diverte a interpretare la studentessa Paola in Universitari di Federico Moccia. Infine recita anche nel film internazionale Tale of Tales di Matteo Garrone accanto a Vincent Cassel, Salma Hayek, Toby Jones e John C. Reilly.

