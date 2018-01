Isola dei famosi, non è passata neanche una settimana dall’arrivo dei naufraghi in Honduras ma già ne sono successe delle belle. Si vocifera di una possibile simpatia tra la madre natura di Paolo Bonolis Paola Di Benedetto e il bel Francesco Monte che, dopo la delusione d’amore spiattellata in televisione davanti a tutta Italia (è stato lasciato da Cecilia Rodriguez dopo una relazione di 4 anni: lei, concorrente del Grande Fratello Vip, ha perso la testa per Ignazio Moser, il ciclista così ha deciso di lasciare Monte), è più in forma che mai. Poi: Alessia Mancini e Cecilia Capriotti hanno discusso per colpa di una sigaretta (poi si sono insultate) e ci sono stati screzi vari. Ma quella che di sicuro ha attirato tutte le attenzioni (secondo qualcuno apposta) è Francesca Cipriani, ex pupa ed ex gieffina. Durante la prima diretta, quando i naufraghi si dovevano buttare dall’aereo per raggiungere l’isola, la Cipriani ha avuto un attacco di panico che ha fatto spaventare tutti, inclusa Alessia Marcuzzi. Poi però è riuscita a lanciarsi e pure a tranquillizzarsi. Ma le cose per la procace pupa vanno ancora male. Poche ore fa ha avuto un malore. Continua a leggere dopo la foto

Al terzo giorno giorno di isola la Cipriani è ancora in difficoltà. Stavolta ha fatto spaventare tutti ancor più della volta precedente. Ma cosa è successo a Francesca Cipriani dopo soli tre giorni di Isola dei Famosi? La Cipriani ha avuto un malore ed è svenuta, pare che tutto sia dovuto a un problema alimentare. Dopo lo svenimento, è subito intervenuto un medico e la Cipriani è stata momentaneamente allontanata. Cosa accadrà? Dovrà abbandonare il programma? Questo è ciò che si vocifera. Ossia, il rischio c'è- Ma tutto dipende da quando si riprenderà. Speriamo non sia nulla di grave. La bella pupa è stata protagonista anche di un altro momento tragicomico che l’ha resa un po’ lo zimbello del gruppo. Il problema è stato un lavaggio dei capelli che le ha creato molti problemi. Ogni cosa, in pratica, diventa un dramma. C’è chi, da fuori, ha avuto da ridire.

Per esempio Cristiano Malgioglio che, reduce dal Grande Fratello Vip, ha voluto dire la sua sul comportamento di Francesca Cipriani. Secondo lui, per esempio, non c’è stato nessun malore. Anzi, secondo lui la Cipriani avrebbe proprio fatto finta. “Volete sapere perché piace l'Isola dei Famosi? A volte i programmi brutti con personaggi brutti hanno successo. La gente vuole il reality, ma il nostro era un programma di un'eleganza… Questo era tutto finto. Vedi una Cipriani che fa finta. Non c'ha creduto nessuno. Ve lo devo dire: prima di partire ha detto "Voglio fare come Cristiano Malgioglio (ricordate che anche io all'Isola avevo il terrore di buttarmi?) e fingere per un'ora" ha detto Malgy.

