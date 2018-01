Ogni volta che Maurizio Costanzo intervista qualcuno, sono lacrime assicurate. Come dimenticare la storica intervista a Raoul Bova che, parlando del padre, si è sfogato in un pianto a dirotto. Questa volta e dopo l’exploit della prima puntata con Al Bano, è il momento di Antonella Clerici. Uno dei volti più amati della Tv, conduttrice di punta della rete ammiraglia Rai, si racconta in una confessione inedita e sincera a Maurizio Costanzo. Antonella, attraverso una serie di video evocativi come prassi nel programma, si racconta, parla delle sue colleghe, racconta della sua vita privata e affronta l'attualissimo tema delle molestie. "È capitato a tutti che qualcuno ti facesse delle allusioni - racconta Antonella - poi forse ai miei tempi erano più velate. Però secondo me intanto non bisogna mai trovarsi in situazioni particolari, per cui quando avevo un appuntamento preferivo prenderlo in un ufficio negli orari di lavoro e non la sera tardi. E poi si può sempre dire di no. Poi io avevo una tecnica formidabile, facevo la finta tonta, fingevo di non capire e poi me ne andavo... Non è mai capitata una situazione in cui uno ti mettesse le mani addosso, non so come avrei reagito però mi è capitato che uno mi facesse una proposta, credo un produttore... mi disse vorrei qualcosa in cambio da te, mi fece capire che cosa voleva. Io gli dissi: questa è la cassetta, gliela buttai addosso e me ne andai". (Continua dopo la foto)

Maurizio mostra alla conduttrice alcune foto delle sue colleghe: "C'è qualcuna di queste facce che ti ha fatto male? - chiede Costanzo - Dì la verità...". "Sicuramente mi ha fatto soffrire Elisa Isoardi - risponde schietta la Clerici - ma non per colpa sua, poveretta, perché lei era una giovane ragazza a cui hanno affidato un programma come “La Prova del Cuoco”, chi avrebbe detto di no? Nessuno. Però io soffrii molto perché avevo appena avuto la mia bambina, pensavo poi di ritornare a lavorare a “La Prova del Cuoco” e invece ci fu un veto...". Poi l’argomento Venier: “Con Mara ho fatto delle litigate storiche, una litigata a ‘Domenica In’ che tremavano i muri, perché io venivo dal successo de “La Prova del Cuoco” e quindi erano anni di crescita professionale importanti, lei tornava a “Domenica In” dopo un lungo periodo di assenza...chiaramente metti due prime donne insieme, qualcosa deve succedere...”.





Commovente il ricordo quando vede un filmato con le immagini della mamma. "Ti vedo molto coinvolta" dice Costanzo. "Eh sai - risponde la Clerici emozionata - mia mamma è morta alla mia età di oggi. Era una donna bellissima, molto più bella di me. Lei ha sempre creduto in me anche osteggiandomi eh… avevo un rapporto molto conflittuale [...] E’ come se ci fosse sempre, io ci penso sempre... quando ho delle gioie mi vien voglia di telefonarle. Quando è nata mia figlia ho messo la sua foto sul comodino dell'ospedale, la guardavo e dicevo "sono diventata mamma anche io". A L'intervista si parla anche del suo ex compagno Eddy Martens e quando Costanzo chiede se si sia approfittato o meno lei risponde: “Forse la parola approfittare non è giusta... lui certamente soffriva molto la mia personalità e la mia presenza, lui voleva brillare di luce sua”.

Ti potrebbe anche interessare: Elisa Isoardi e Matteo Salvini: prima le corna in mondovisione con il bell’avvocato, poi le parole del leader della Lega. Ora il gossip si riaccende. Merito dei paparazzi, sempre attenti, che li hanno beccati così