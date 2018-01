Da quando ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Jonathan Kashanian è entrato nei cuori dei telespettatori. Eccentrico, elegante e sempre con il sorriso, con la sua ironia tagliente è riuscito a farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Dopo l'esperienza nella casa, lo abbiamo visto in tantissimi programmi: Sei un mito - Questa notte è, nel ruolo di giurato, Modeland (di cui è stato anche autore), La vita in Diretta, Festa italiana e Mezzogiorno in Famiglia. Poi Verissimo, Markette, Chiambretti Night. E il cinema, con ruoli nel film 2061 - Un anno Eccezionale e A Natale Mi Sposo. Il suo stile ha indotto più volte i fan a pensare che fosse gay, ma Jonathan si è sempre rifiutato di attribuirsi un'etichetta definita. Ora l'esperto l'ex gieffino è approdato in Honduras dove sta continuando a farsi conoscere con tutto il suo brio e con lo stile che lo contraddistingue ha suscitato la simpatia degli spettatori per essersi presentato sull'isola con turbanti, gilet e kaftani, ma si sta dimostrando anche piuttosto utile al gruppo. D’altronde lo aveva detto immediatamente che dentro quel corpicino esile e slanciato alberga un Rambo. (continua dopo la foto)

In una recente clip sulla vita quotidiana in Honduras, Jonathan si è espresso in tutto il suo splendore e in tutta la sua abilità. Infatti, come sappiamo una delle principali attività dei naufraghi è procacciarsi cibo e il nostro naufrago è riuscito in un'impresa che nessuno avrebbe mai pensato possibile: ha pescato il suo primo pesce. Un vero e proprio evento da festeggiare con il giusto entusiasmo e quel pizzico di follia a cui ci aveva abituati sin dai tempi del Grande Fratello. All’inizio spaventato e timoroso di avvicinarsi troppo alla fauna hondurena, il naufrago si è poi lasciato andare e ha vinto le sue paure. Si è immerso nell'acqua e canna alla mano, con grandissimo stupore ha tirato su un pesciolino.



Ma quello che ha fatto dopo è veramente esilarante. Non appena ha tirato su un pesciolino dalle cristalline acque dell’isola, ha iniziato a correre come un matto in spiaggia e urlare di gioia, felicità e anche un po’ di paura, e – sempre a decibel piuttosto considerevoli – ha ammesso che non aveva la minima intenzione di ucciderlo. Inutile dire che la reazione esagitata del naufrago ha fatto letteralmente impazzire il popolo del web e c’è chi ha cinguettato: “Jonathan che pesca il pesce e urla dallo spavento… Ma io lo adorooo”, mentre un’altra utente ha fatto sapere: “Solo il secondo giorno di #isoladeifamosi e: -La Cipriani continua ad urlare – Giucas Casella da nomi ai cocchi – Sculacciate in mondovisione – Jonathan che corre come un pazzo furioso scappando dal pesce appena pescato. QUESTO È TRASH PURO”.

