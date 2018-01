Colpo di scena a Pomeriggio 5. Il salotto di Barbara D’Urso, si sa, accoglie gli ospiti più disparati. Spesso discutibili. Spesso contraddittori. Spesso criticati dal pubblico. Ma si sa, Carmelita ama dare voce a tutti, è questa la sua filosofia. Comunque quel che è successo nel suo salotto ha lasciato con gli occhi sgranati anche lei. Al centro del dibattito c’è Sylvie Lubamba, la showgirl congolese lanciata da Piero Chiambretti. Ve la ricordate? Nata a Firenze da genitori congolese ha iniziato la sua carriera come indossatrice, poi, nel 1992, ha vinto la fascia di Miss Toscana con la quale ha avuto accesso al concorso di bellezza più ambito, Miss Italia. Con la sua partecipazione diventò la prima concorrente di colore a partecipare alla gara. Poi, però, venne squalificata perché aveva precedentemente posato nuda per un servizio fotografico. Ma l’esclusione da Miss Italia non le impedì di continuare a lavorare in tv. E infatti apparve in vari spot pubblicitari. Nel 1198 iniziò la carriera nel programma Guida al campionato condotto da Alberto Brandi. Ma il culmine del successo arrivò con Markette, il programma di Chiambretti su La7. Continua a leggere dopo la foto

Nel 2005 partecipò al reality La talpa. Poi arrivarono i guai con la giustizia. Era il 2006 e la showgirl fu condannata dal tribunale di Grosseto a cinque mesi e venti giorni per uso indebito di carte di credito. Nel marzo del 2008 ha patteggiato una pena di 6 mesi e 10 giorni davanti al gup del tribunale di Tempio Pausania per aver pagato una vacanza in Costa Smeralda con carte di credito rubate. Nel 2014 fu arrestata per lo stesso motivo e finì in carcere dopo una pena di 3 anni e 4 mesi. Uscita dal carcere – il giorno di Natale del 2017 – viene ricordata come una delle detenute alle quali Papa Francesco lavò i piedi nel carcere di Rebibbia. Ora che è libera, Lubamba è stata ospitata da Barbara D’Urso. Continua a leggere dopo le foto

Seduta nel salotto di Barbara D’Urso la showgirl ha raccontato la sua storia. In studio con lei c'è anche il modello Roger Garth, con il quale Lubamba ha avuto una storia finita in modo orribile. "Mi vergogno per te. Con quello che hai fatto non dovresti proprio apparire in televisione", lui parte all’attacco e poi rivela che Lubamba ha rubato anche la sua carta di credito. Oltre a Garth c’è Mauro Marin, ex del Grande Fratello lasciato dalla ex fidanzata attualmente incinta. Marin si schiera con Lubamba e allora Garth tuona: "Tu la difendi perché ci sei andato a letto". Il pubblico non fiata. La D’Urso ha gli occhi sgranati. Poi dice la sua: "Quando una persona paga e sconta una pena per il suo passato ha tutto il diritto di tornare in televisione e raccontare la sua storia". Ma Garth, lo vedono tutti, resta molto piccato…

“Sono un’altra persona”. Ricordate Sylvie Lubamba, valletta di Chiambretti? Prima la fama, poi 5 anni di carcere da cui è uscita il giorno di Natale. Ecco com’è oggi