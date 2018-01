Una cosa è certa, sta impiegando di più Gemma Galgani a trovare il vero amore che l’impenitente bambino irlandese la pentola d’oro alla fine dell’arcobaleno. Già, perché chiusa la parentesi con il leonino Marco Firpo con il quale pare andasse come un vaporetto, la Gemmona torinese non ha smesso di cercare l’anima gemella. Lei, a dire la verità, l’avrebbe pure trovata: quel Giorgio Manetti giovanile e spigliato che va alla grande nelle giovanili dei centri anziani di mezza Italia. Peccato che lui di posare le sue alucce su di lei pare non ne abbia troppa voglia, preferendo all’aspro naso della Galgani le burrosità di Tina. O almeno così pare. Cattiverie a parte. Gemma è scoppiata di nuovo in lacrime in studio per il suo Giorgio. La dama è rimasta male per alcune dichiarazioni rilasciate dal suo ex fidanzato in un’ intervista. In sostanza pare che Giorgio abbia detto di essere ancora innamorato della Galgani. Secondo quest’ultima però il fiorentino, in presenza, di Tina cambia rotta. La dama piange continuamente, soprattutto quando il cavaliere smentisce ciò che è stato scritto da alcuni giornali. (Continua dopo la foto)

Gemma si era illusa di poter creare una nuova vita insieme ma deve accontentarsi di un semplice ballo. Insomma, la stessa sensazione che si prova quando in mano ai tre assi e l’altro cala una full. Quanto a Tina, beh, nell’ultima puntata Maria De Filippi ha notato che Tina Cipollari puntava gli occhi nel verso opposto rispetto al cavaliere Domenico. Egli non ha mai negato l’interesse verso l’opinionista e lo ribadisce. Durante un momento di distrazione, però, il cavaliere parte all’attacco e ruba un bacio a stampo a Tina, la quale lascia immediatamente lo studio. Domenico segue la Cipollari dietro le quinte e cerca nuovamente di baciarla, senza riuscirci.





Chi lo sa se nei pensieri di Tina non ci sia, come molti dicono da tempo, il buon Giorgio? L’opinionista ha bollato le chiacchiere come cartastraccia, sta di fatto che non appena Tina ha detto addio al marito, i due sono stati beccati a Viterbo, città dove è cresciuta. Prima un pranzo in un noto ristorante del centro, quindi una seduta relax alle Terme dove, tra scherzi e chiacchiere, hanno passato qualche ora felice. Che sia questa la sorpresa dell’anno? E Gemma, come la prenderà? C’è da giurarci non troppo bene. Staremo a vedere.

Ti potrebbe interessare:“Prima il bacio e poi…”. Gemma Galgani non può credere alle sue orecchie. È successo durante la puntata del trono over, davanti agli occhi attoniti di tutti. Il gesto inaspettato di Giorgio Manetti nei confronti della dama ha lasciato di sasso